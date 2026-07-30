La IA de Amazon y Walmart detecta falsas etiquetas ‘Made in USA’, pero no advierte a los compradores

Los asistentes de compra de Amazon y Walmart que usan Inteligencia Artificial tienen la capacidad de detectar inconsistencias entre productos anunciados como ‘Made in USA’ pero que en realidad proceden de otros países. Sin embargo, no están utilizando esa capacidad para advertir a los compradores, según un estudio divulgado este 30 de julio por el Center for Law and the Economy de Columbia Law School.

El hallazgo plantea interrogantes sobre los incentivos detrás de estas nuevas herramientas de compra.

Cuando los investigadores preguntaron a los asistentes por qué no se señalaban las afirmaciones sospechosas, Sparky, de Walmart, reconoció que se trataba de un cálculo empresarial y no de una justificación legal. Mientras que Alexa for Shopping, de Amazon, respondió que resulta más fácil no actuar mientras el problema no genere un costo financiero, regulatorio o reputacional para la compañía, aun cuando reconoció que el daño para las marcas estadounidenses es “real y documentado”.

Para los consumidores, el problema es distinto: pueden comprar productos bajo la impresión de que fueron fabricados en Estados Unidos y que su dinero está respaldando a trabajadores y productores nacionales, cuando la mercancía en realidad puede proceder del extranjero.

¿Qué significa realmente comprar productos ‘Made in USA’?

Los investigadores Erie Meyer y Zachary Harris, de Columbia Law School, sometieron a prueba a Alexa for Shopping (Amazon) y a Sparky (Walmart) para ver cómo manejaban los reclamos de origen de los productos. Encontraron listados donde el título del producto anunciaba en letras grandes ‘Made in USA’, mientras que en sus fichas técnicas, en letra pequeña, aclaran que ciertas piezas eran importadas.

Al preguntarles sobre esta contradicción, ambos sistemas pudieron procesar sin dificultad todos los casos, lo que confirma que la tecnología sí puede detectar el fraude, pero ninguna de las dos empresas usa esa capacidad para proteger al consumidor final, afirma el estudio.

Para los compradores que prefieren comprar productos nacionales porque creen que apoyan a las empresas y los empleos estadounidenses, esto representa un engaño, porque el dinero que pagan termina financiando, sin saberlo, mano de obra o materiales en el extranjero.

Doble rasero: Amazon responde distinto según el país de origen

El estudio detectó algo todavía más llamativo: cuando se le preguntaba a la IA de Amazon sobre productos ‘Made in China’, la respuesta era detallada y directa. Pero al preguntarles sobre etiquetas ‘Made in USA’ sospechosas, el chatbot bloqueaba consultas o limitaba sus respuestas.

Cuando los investigadores preguntaron por qué esta diferencia para responder, Alexa reconoció que la restricción se debe a una política corporativa diseñada para proteger a sus vendedores extranjeros de perder ventas. Es decir, la plataforma prioriza mantener contento a su ecosistema de vendedores internacionales por encima de la transparencia con los compradores.

Crédito: Imagen generada por IA | Cortesía

La FTC ya había advertido a ambas empresas

Esta no es la primera vez que Amazon y Walmart enfrentan señalamientos por este tema. En julio de 2025, la Comisión Federal de Comercio (FTC) envió cartas de advertencia a ambas compañías por permitir que vendedores externos hicieran publicidad engañosa por productos ‘Made in USA’ en sus plataformas.

La propia FTC establece que un producto solo puede anunciarse como ‘Made in USA’ si está fabricado “en su totalidad o virtualmente en su totalidad” dentro de Estados Unidos. El presidente de la FTC, Andrew Ferguson, ha afirmado que “‘Made in the USA’ no es solo un eslogan, es una señal de que un producto nos conecta con los trabajadores y negocios que hacen grande a Estados Unidos“.

“Los consumidores quieren tener la confianza de que cuando compran algo etiquetado como ‘Made in the USA’ realmente están apoyando a los trabajadores estadounidenses y a la economía del país. Las empresas que falsamente afirman que sus productos son ‘Made in the USA’ pueden esperar noticias de la FTC“, agregó Ferguson.

¿Qué puedes hacer si prefieres productos ‘Made in USA’?

Ante este panorama, es mejor no confiar únicamente en el título o la insignia destacada de un producto. Expertos recomiendan revisar la ficha técnica completa, buscar el país de origen específico y desconfiar de precios inusualmente altos sin evidencia clara de manufactura local para evitar pagar de más por una promesa falsa.

También es útil reportar listados sospechosos directamente ante la FTC o ante la oficina del fiscal general del estado. El estudio recomienda a consumidores y denunciantes acudir a esas instancias cuando detecten fraudes de etiquetado.

Lo que dicen las partes involucradas

Lina Khan, expresidenta de la FTC y ahora al frente del Centro de Derecho y Economía de Columbia, declaró que “incluso cuando las herramientas de IA siguen creciendo en sofisticación y capacidad, los incentivos de negocio determinarán cómo se despliegan esos avances. Los legisladores y reguladores tienen un papel vital que jugar para asegurar que el público no se quede con la peor parte”.

Ante los reclamos, un portavoz de Amazon indicó que la empresa “muestra información del país de origen en las páginas de detalle del producto cuando está disponible” y que trabaja “para mejorar Alexa y hacer la información más accesible”.

En el caso de Walmart, no ofrecieron una explicación institucional. Pero el estudio reportó que su chatbot Sparky se limitó a señalar que la FTC “típicamente persigue a fabricantes, no a minoristas, por etiquetado falso”.

Vale la pena recordar que Khan enfrentó a Amazon directamente cuando estuvo al frente de la FTC, al demandar a la empresa por presuntas prácticas monopólicas en el comercio electrónico. El caso sigue abierto en los tribunales.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el fraude de etiquetado ‘Made in USA’

¿Qué encontró exactamente el estudio de Columbia Law School?

Encontró que los asistentes de IA de Amazon (Alexa) y Walmart (Sparky) pueden detectar contradicciones entre el etiquetado ‘Made in USA’ y el origen real del producto, pero no alertan a los compradores sobre esas inconsistencias.

¿Es ilegal que un producto se anuncie falsamente como ‘Made in USA’?

La FTC exige que solo los productos fabricados “en su totalidad o virtualmente en su totalidad” en EE.UU. pueden usar esa etiqueta. La agencia puede sancionar a las empresas que violen esta norma.

¿Amazon y Walmart ya habían sido advertidos por este tema?

Sí, la FTC envió cartas de advertencia a ambas empresas en julio de 2025 por permitir usos engañosos de ‘Made in USA’ de vendedores externos en sus plataformas.

¿Cómo puedo verificar si un producto realmente es fabricado en Estados Unidos?

Revisa la ficha técnica completa del producto, no solo el título o la insignia destacada, y busca menciones específicas de componentes importados o del país de fabricación.

¿Qué debo hacer si sospecho que un producto está mal etiquetado?

Puedes reportarlo ante la FTC o ante la oficina del fiscal general de tu estado, según recomienda el estudio de Columbia Law School.

¿Qué respondió Amazon sobre por qué su IA no alerta a los compradores?

Un portavoz dijo que la empresa muestra información de origen “cuando está disponible” y que trabaja en mejorar Alexa, aunque la propia IA reconoció que hacerlo le costaría un costo comercial.

Conclusión

Si la FTC no endurece la vigilancia sobre estas plataformas, es probable que el problema se repita con cada nueva generación de asistentes de compra impulsados por IA, ya que la tecnología para detectar el fraude existe, pero pesa más el incentivo económico para ignorarlo.

Para los consumidores activos de comercio electrónico, la recomendación práctica es simple: la etiqueta ya no basta, hay que verificar antes de pagar el sobreprecio por algo ‘Made in USA’.

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