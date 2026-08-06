Diego Forlán regresa a la selección de Uruguay como DT de la sub-20 e interino de la absoluta

El exfutbolista Diego Forlán se convirtió oficialmente en el nuevo director técnico de la selección sub-20 de Uruguay y asumirá la conducción interina del combinado absoluto mientras la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) define al sucesor de Marcelo Bielsa.

“Diego Forlán vuelve a casa”, confirmó la AUF a través de sus canales oficiales este jueves, cerrando una serie de publicaciones con las que había anticipado el retorno del histórico atacante a la estructura de la Celeste.

Nacido en Montevideo en mayo de 1979, Forlán construyó una trayectoria deportiva de primer nivel internacional que incluyó pasos por el Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid, Independiente de Avellaneda e Inter de Milán. En su palmarés de clubes figuran conquistas como la Premier League, la FA Cup, la Liga Europa y la Supercopa de Europa.

Con la camiseta nacional disputó tres Copas del Mundo (2002, 2010 y 2014), destacando su actuación en Sudáfrica 2010, donde fue galardonado con el Balón de Oro del torneo. Asimismo, se proclamó campeón de la Copa América 2011 anotando un doblete en la final frente a Paraguay, además de haber obtenido el Trofeo Pichichi de la liga española (2008-2009), la Bota de Oro de la UEFA y el Trofeo EFE.

En su faceta como entrenador, ‘Cachavacha’ dirigió a Peñarol durante 11 compromisos en 2020 y al Atenas de la Segunda División uruguaya en 12 cotejos durante 2021. Su objetivo principal en la categoría sub-20 será clasificar a Uruguay al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 a través del Campeonato Sudamericano que se disputará entre enero y febrero.

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