“La Casa de los Famosos México 4” sigue tomando su ritmo y, recientemente, se dieron a conocer los habitantes que fueron nominados en la segunda semana de competencia.

En esta oportunidad, la lista constó de cinco nombres: tres participantes que entrarán a esta dinámica por primera vez y dos que repiten en el cuadro desde la nominación anterior, donde la eliminada terminó siendo Mariana Ochoa.

Estos son los nominados en la segunda semana de “La Casa de los Famosos México 4”

Los dos nombres que vuelven a estar en riesgo de ser eliminados son el periodista Memo Schutz y la actriz Ximena Herrera.

Mientras que hay tres que sentirán lo que es la presión por estar en la placa de nominados por primera vez, estos nuevos participantes en riesgo son: los actores Ernesto Languardia y Gema Garoa, además del empresario Masad Altamimi.

Entre los comentarios de los internautas, los que están recibiendo más apoyo por el momento son Memo Schutz y Gema Garoa, pero las votaciones apenas están iniciando y no se tiene un panorama claro sobre quién podría ser el próximo en “La Casa de los Famosos México 4”.

Comienzan a conocerse las personalidades

Cumplido el décimo día del reality, ya los habitantes comenzaron a percatarse de las fortalezas y debilidades de sus contrincantes. Es por esa razón que muchos ya comenzaron a aplicar sus votos por estrategia de juego.

Aunque la elección estuvo notablemente disputada, tras probar con distintas variables, la participante que se repitió de manera más constante fue Ximena Herrera y muchos que le faltan más ganas de convivir con el resto.

Comenzaron los cambios de cuarto

Otra de las dinámicas que se implementó recientemente fue la de la moneda del destino, la cual fue encontrada por Karina Torres.

La influencer decidió enviar al cuarto Malibú a Arantza Ruiz y a la habitación Tulum a Gema Garoa, una decisión que fue más difícil de asimilar para Arantza, quien aparentemente sigue buscando su lugar en la casa.

Lo cierto es que la diversión permanece dentro de “La Casa de los Famosos México 4“, aunque siguen presentándose diferentes opiniones referentes a los oficios para mantener la casa limpia, debido a que algunos aseguran que hay participantes que no colaboran.

Sigue leyendo: