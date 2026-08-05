Posponen fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs tras pelea en prisión

La fecha de liberación del rapero Sean “Diddy” Combs se ha modificado nuevamente y fue pospuesta para el 20 de febrero de 2028.

La Oficina Federal de Prisiones compartió una actualización en la que señalaba que el dueño de Bad Boy Récords será liberado de la prisión de baja seguridad de Fort Dix, en Nueva Jersey, el 20 de febrero de 2028 tras cumplir su sentencia por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

La fecha de liberación de Combs tras su condena ha sido modificada en varias ocasiones. El mes pasado, la Oficina Federal de Prisiones indicó que la fecha de liberación se adelantó del 23 de febrero al 24 de enero.

Previamente, la Oficina Federal de Prisiones señalaba que la fecha de liberación era el 15 de abril de 2028, antes de eso fijó la fecha para 25 de abril de 2028 e inicialmente la liberación estaba programada para el 4 de junio de 2028.

Sean “Diddy” Combs fue declarado culpable en junio de 2025 de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución y se libró de los delitos graves de conspiración y tráfico sexual, con los que enfrentaba cadena perpetua.

Combs fue condenado el 3 de octubre de 2025 a 50 meses de prisión, desestimando los 11 años solicitados por la fiscalía y los 14 meses pedidos por la defensa. Desde su arresto, el rapero fue encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y, tras su condena, fue trasladado a la prisión de baja seguridad de Fort Dix en Nueva Jersey.

A finales de julio de 2026, medios de comunicación informaron que Combs se habría visto involucrado en una pelea con otro recluso y estuvo bajo régimen de aislamiento.

Tras su traslado a Fort Dix, Combs ingresó a un programa de rehabilitación para adicciones. Ingresar a un programa de este tipo podría ayudar al rapero a reducir su condena.

El caso de Combs ha sido uno de los más polémicos de la última década. El rapero fue arrestado en septiembre de 2024 y acusado de delitos de conspiración, tráfico sexual y transporte para ejercer prostitución.

Durante ocho semanas, decenas de testigos declararon sobre cómo el rapero habría cometido delitos durante sus polémicas fiestas. Los testigos afirmaron que el rapero obligaba a mujeres a consumir estupefacientes y, bajo efectos de esas drogas, debían mantener relaciones sexuales con trabajadores sexuales en maratónicas fiestas que podían durar días. Sin embargo, el jurado declaró a Combs culpable solo del delito de transporte para facilitar la prostitución.

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