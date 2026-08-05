Lorenzo Méndez rompe el silencio sobre su regreso con Claudia Galván y el hijo que están esperando

En la vida todos merecemos una segunda oportunidad para reconstruir; parece ser el lema de Lorenzo Méndez, quien no solamente se encuentra en una relación nuevamente con Claudia Galván, quien fuera su primera esposa, sino que están a la espera de un nuevo bebé y sobre esa nueva llegada familiar, el cantante dio detalles.

Desde la semana anterior, lo dieron a conocer a través de las redes sociales y recientemente el artista conversó con las cámaras de El Gordo y la Flaca, ampliando los detalles sobre esa noticia.

Lorenzo Méndez habla sobre su nuevo bebé

Este sería el segundo hijo en común de la pareja, siendo la primera Victoria, quien actualmente tiene 19 años, y el nacimiento del nuevo integrante familiar está programado para enero de 2027, según el testimonio del cantante de música regional mexicana.

“Han pasado varios años, ya Victoria tiene 16 años y se nos hace medio raro porque vamos para los 40, pero mi mamá me tuvo cuando tenía 41 y mi papá tenía 48 años. Creo que es empezar todo de nuevo y de disfrutar un poco más esta experiencia de ser papá otra vez”, comentó sobre el reto de tener un bebé luego de tantos años.

Cabe destacar que Claudia tiene tres hijos. La primera es Kaitlyn Galvan (19 años); a ella le sigue Victoria y luego tuvo un niño varón, siendo Victoria la única que tuvo en común previamente con Lorenzo Méndez.

Lorenzo Méndez habla sobre la nueva etapa que vive en la relación con Claudia Galvan

Esta pareja estuvo divorciada durante diez años, antes de volver en 2025, después de que ambos habían retomado cada uno sus vidas y, sobre su reconciliación después de tanto tiempo, Méndez dejó claro que se encuentran en otra etapa de madurez.

“Creo que los tiempos de Dios son perfectos. Estamos felices viviendo esta etapa de habernos juntado de nuevo”, comentó Méndez, quien dejó abierta la posibilidad de una posible boda con la que será la madre de su segundo hijo.

En el lapso de estar separados, Méndez estuvo casado un año con Chiquis Rivera, entre 2019 y 2020, e igualmente, Galván tuvo su tercer hijo.

“Ya tenemos como un año y medio viviendo juntos. Creo que es todo raro, pero bonito. Duramos 10 años divorciados, pero ahora estamos de nuevo juntos”, concluyó.

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