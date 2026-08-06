Mitch McConnell sale del hospital tras semanas de recuperación por una caída

El senador republicano Mitch McConnell, de 84 años, salió este jueves del centro de rehabilitación donde se recuperaba de una caída sufrida en junio y continuará su recuperación en casa, en medio de semanas de dudas sobre su estado de salud.

“Hoy mismo he recibido el alta del centro de rehabilitación para continuar mi recuperación en casa”, informó McConnell en X, donde agradeció el apoyo recibido de amigos, colegas y habitantes de Kentucky, además de la atención de médicos, enfermeros y terapeutas.

El veterano legislador explicó que seguirá las indicaciones médicas y realizará sesiones de fisioterapia desde su domicilio. Durante ese proceso, aseguró que continuará trabajando junto a su equipo en asuntos relacionados con el Senado.

El mensaje busca despejar las dudas que surgieron desde su hospitalización y posterior ingreso en un centro de rehabilitación. El 14 de junio, McConnell llegó incluso a publicar una fotografía junto a su esposa, Elaine, y un periódico del día para mostrar que se encontraba bien.

Demócratas presionaron por su estado de salud

La prolongada ausencia del senador también adquirió relevancia política debido al estrecho margen con el que los republicanos controlan el Senado. El partido cuenta con 53 de los 100 escaños, por lo que una ausencia reduce su margen a 52 legisladores en las votaciones.

La situación provocó además llamados para que McConnell ofreciera públicamente más detalles sobre su capacidad para continuar ejerciendo el cargo.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, le pidió días atrás que compareciera ante los ciudadanos del estado para demostrar que está en condiciones de seguir en el Senado o, en caso contrario, que abandone su escaño.

“Como gobernador del estado al que sirve, le pido que se dirija directa y verbalmente al pueblo de Kentucky y que demuestre su capacidad para servir o gobernar”, escribió Beshear en una carta dirigida al senador.

Beshear también pidió al líder de la mayoría del Senado, John Thune, que investigara la situación de McConnell y evaluara iniciar un proceso para sustituirlo si fuera necesario.

El gobernador envió una solicitud similar directamente a Thune, quien rechazó asumir un papel en el asunto y señaló que la decisión corresponde al propio McConnell y a los ciudadanos de Kentucky.

“He visto esa carta, pero en cualquier caso, creo que es un asunto que compete al senador McConnell y al pueblo de Kentucky”, respondió Thune a NBC News.

El regreso de McConnell a su domicilio no supone todavía su reincorporación plena a las actividades presenciales del Senado.

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