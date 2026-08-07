El cineasta alemán Werner Herzog será homenajeado en el Festival de San Sebastián

Esta semana, los organizadores del Festival de Cine de San Sebastián anunciaron que el homenajeado de esta edición será el cineasta alemán Werner Herzog, quien es considerado una de las figuras clave del Nuevo Cine Alemán de los años 60 y 70.

Este reconocimiento especial en el Festival de San Sebastián se le hará poco después de que pase por el Festival de Cine de Venecia para estrenar su nueva película: “Bucking Fastard”. Según se ha reportado, la misma película también será proyectada en San Sebastián, España.

En el comunicado difundido por el Festival de San Sebastián se explica: “A lo largo de una trayectoria de seis décadas, Werner Herzog se ha convertido en una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo, construyendo una obra extraordinaria —alrededor de 80 películas— marcada por la obsesión, las situaciones extremas y las contradicciones de la naturaleza humana”.

Además de ficción, el alemán ha dedicado parte de su carrera a dirigir numerosos documentales que mezclan lo factual con reflexiones filosóficas muy personales. Una de las características de esos documentales es que suelen ser narrados por él mismo con su inconfundible voz y acento.

En el mismo comunicado que difundió el festival esta semana, se apunta: “Sus películas, tanto de ficción como documentales, están pobladas de soñadores y conquistadores que se enfrentan a paisajes extremos y fuerzas que escapan a su control. Herzog aboga por un cine que trasciende la mera observación de los hechos para revelar una dimensión más profunda y poética de la realidad”.

La nueva película del cineasta, titulada “Bucking Fastard”, narra la historia de dos hermanas que están tan unidas entre sí que hablan al unísono, aman al mismo hombre y tienen los mismos sueños. El elenco está conformado por Kate Mara, Rooney Mara, Orlando Bloom y Domhnall Gleeson.

Para contar esta historia, Herzos se basó en la historia real de dos hermanas gemelas inglesas que se hicieron populares en los años 80. Estas mujeres recibieron una orden de alejamiento por parte de un hombre del que ambas se habían enamorado. Por ahora, no se ha compartido un tráiler oficial.

El Festival de Cine de San Sebastián de este año se celebrará entre el 18 y el 26 de septiembre.

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