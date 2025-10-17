Greeicy se pronuncia tras la detención de su padre: “Es imposible que no duela el alma”

La cantante colombiana Greeicy se pronunció tras el arresto de su padre Luis Alberto Rendón, quien enfrenta cargos de secuestro y tortura en Colombia.

La artista publicó un extenso mensaje para expresar su apoyo a su familia y resaltó los valores con los que creció y que forjaron su calidad como ser humano. “Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un GRAN ser humano… Vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro. H O N E S T A M E N T E, a nunca pasar por encima de nadie, me enseñaron a siempre ser justos con las personas que nos rodean y a hacer siempre las cosas de la manera bonita, de la manera correcta”, comienza su escrito.

La artista señaló el dolor que siente cuando alguien de su familia se ve perjudicado. Asimismo aseguró que con el tiempo habrá espacio para la verdad y aseguró que mantendrá la frente en alto.

“Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo M A R A V I L L O S O S que son como seres humanos y sé que la palabra “maravillosos” es G R A N D E pero es que a ellos se les queda pequeña. Tiempo al tiempo, espacio a la V E R D A D. Y aunque sufra el C O R A Z Ó N… Siempre con la frente en A L T O porque la C O N C I E N C I A nos enseñó que si está L I M P I A bien se descansa”, concluyó.

El padre de Greeicy Rendón fue detenido y cumple arresto domiciliario luego de que fue acusado por la Fiscalía de presuntamente estar implicado en delitos de secuestro y tortura luego de que se registró un millonario hurto en la finca de Greeicy Rendón, en Llanogrande, Antioquia, en 2023.

Luego de que se registró un hurto en la finca de la cantante Greeicy y Mike Bahía, dos trabajadores habrían sido retenidos en contra de su voluntad y fueron sometidos bajo golpes y amenazas. Las personas involucradas sospechaban que estos dos trabajadores eran responsables del hurto y exigían respuestas sobre el paradero de las joyas y el dinero robado.

“Me pegaban con un martillo en un brazo y en el pecho. Empecé a perder el conocimiento por la sangre perdida y los golpes. Me metían el cañón de la pistola en la boca y me decían que si no hablaba me atendría a las consecuencias”, dijo.

Los trabajadores denunciaron la violencia a la que fueron sometidos ante las autoridades. Tras el inicio de las investigaciones detuvieron a cinco personas relacionadas con el hecho.

La Fiscalía determinó que Rendón fue quien presuntamente dio la orden de cometer esta violencia en contra de los empleados.

