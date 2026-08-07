Humedad arrecia calor en Nueva York y área triestatal sin alivio próximo: alerta por riesgos de salud

Hoy sigue vigente un alerta de calor y se mantendrá hasta mañana sábado para Long Island, la ciudad de Nueva York y el noreste de Nueva Jersey, aún con posibles lluvias.

Pero a mediano plazo no se perfila un verdadero alivio. Según el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), hasta el 13 de agosto existe 58% de probabilidad de registrar temperaturas por encima de lo normal en la región, cerca de los 90F (32C) y con mayor sensación térmica por la humedad, destacó PIX11 News.

“Recuerde mantenerse hidratado y fresco durante todo el día”, recomendó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS-NY) esta mañana en Twitter/X. También “existe un riesgo leve de tormentas eléctricas severas y un riesgo marginal de lluvias excesivas para el día de hoy. Las principales amenazas son las ráfagas de viento dañinas y las inundaciones repentinas aisladas. Se espera que grupos de tormentas se desplacen desde el oeste hacia el final de la tarde y durante la noche”, agregó.

Las altas temperaturas que vive la región también afectan la calidad del aire, pues el calor puede conducir a la formación de ozono a nivel del suelo, un componente importante del smog fotoquímico.

Riesgos de salud: ¿qué hacer?

Los grupos más vulnerables -las embarazadas, los recién nacidos, los adultos mayores o las personas con problemas respiratorios o cardíacos– deberían limitar su tiempo al aire libre. Las recomendaciones básicas incluyen quedarse en un lugar fresco con aire acondicionado, limitar el tiempo al aire libre, beber mucha agua y estar pendiente de los vecinos.

A nivel estatal el Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York (NYSDEC) tiene dos líneas telefónicas que informan sobre la calidad del aire (1-800-535-1345) y 1-518-402-8478. Para revisar el pronóstico del índice de calidad del aire en el estado Nueva York, pulse aquí. Además, un mapa actualizado sobre la calidad del aire en todo EE.UU. está disponible aquí. También se puede consultar por zona postal en el portal del gobierno AirNow.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

Consejos para prevenir y tratar la hipertermia (temperatura corporal alta):

Adicionalmente, para evitar apagones e incendios, Con Edison recomienda:

Limitar el uso de electrodomésticos grandes como lavadoras, secadoras, lavavajillas y microondas, entre las 2 y 10 p.m.

Usar sólo un electrodoméstico grande a la vez en el hogar.

Limitar el uso de varios unidades de aire acondicionado siempre que sea posible. Si tiene varios equipos, encender sólo uno.

Usar ventiladores para ayudar a circular el aire. Si abre las ventanas o balcones, no deje niños sin supervisión. Revise cuidadosamente los protectores de las ventanas periódicamente. Las tapas o pantallas no son sustitutos seguros.

Revise cuidadosamente los protectores de las ventanas periódicamente. Las tapas o pantallas no son sustitutos seguros. Apagar el aire acondicionado cuando no esté en casa y usar un temporizador para comenzar a enfriar media hora antes de llegar. Configurar la temperatura que le resulte cómoda.

Limitar el uso de electrodomésticos grandes como lavadoras, secadoras, lavavajillas y microondas, entre las 2 y 10 p.m.