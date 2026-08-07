Trabajador fue baleado durante robo en bodega en Nueva York; pistolero prófugo

Un hombre le disparó al empleado de una bodega durante un intento de robo en una bodega del Lower East Side de Manhattan (NYC) la madrugada del jueves.

Según la Policía de Nueva York, el tiroteo sucedió en el establecimiento Wholesome Organic Convenience, ubicado en Rivington St cerca de Clinton st, alrededor de la 1:22 a.m. del jueves. Los servicios de emergencia trasladaron rápidamente al trabajador al Hospital Bellevue en condición estable. Su nombre no ha sido divulgado.

El mismo empleado herido de 25 años declaró a ABC News que el agresor pidió una bolsa de papas fritas a crédito, pero luego sacó un arma contra los empleados de la tienda que estaban distraídos. “Esperó el momento oportuno, hasta que nos distragimos; se colocó detrás del mostrador y empezó a apuntar con el arma”, relató el trabajador. “Y supongo que, como no consiguió lo que quería, simplemente disparó”.

En respuesta al tiroteo, representantes de la organización Bodegas Unidas de America (UBA) se congregaron frente a la tienda ayer para ofrecer una recompensa de $5,000 dólares por la captura del agresor. De nuevo exigieron que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) adopte tácticas más agresivas, incluida la reintroducción de la práctica de “detención y registro” (stop-and-frisk), que consiste en retener temporalmente a sospechosos y registrarlos en busca de artículos ilegales en las tiendas de conveniencia de la ciudad.

“Debemos permitir que la policía haga su trabajo, retirar agresivamente las armas ilegales de nuestras calles y considerar seriamente el regreso de la práctica constitucional de detención y registro antes de que otro trabajador inocente reciba un disparo”, afirmó Fernando Mateo, portavoz de la federación.

La tienda de conveniencia del Lower East Side donde ocurrió el tiroteo contaba con un botón de pánico. Como parte de sus esfuerzos continuos para proteger las bodegas, la UBA gestionó un programa piloto financiado por la ciudad con un presupuesto de $1,2 millones de dólares, para instalarlos en 500 establecimientos, destacó Daily News.

El sistema, equipado con GPS y suministrado por la empresa Centigix, permite a los trabajadores en peligro pedir ayuda sin pronunciar una sola palabra. La instalación en las 500 tiendas concluyó en abril, pero la ciudad no ha asignado fondos adicionales para equipar a los miles de bodegas que permanecen desprotegidas, señaló Mateo.

“Tenemos aproximadamente 500 bodegas con botones de pánico, pero eso es una gota en el océano si consideramos que existen entre 25,000 y 40,000 tiendas de conveniencia y bodegas de este tipo”, comentó Mateo.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Esta semana NYPD anunció una baja histórica en el crimen violento: 462 baleados y 149 homicidios en lo que va de 2026, hasta el 31 de julio. Pero en Nueva York y Nueva Jersey el interior y los alrededores de las tiendas son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America, UBA). La situación ha generado además desempleo por cierre de tiendas, escasez de productos y más mercancía colocada bajo llave. Muchos de los ladrones son reincidentes y los dueños han optado por reducir los horarios.

En julio de 2022 el dominicano José Alba fue arrestado por el apuñalamiento fatal de Austin Simon (35) en una discusión por el pago de una bolsa de papas fritas. Lo absolvieron días después cuando se determinó que había actuado “en defensa propia”, en medio de una polémica por la inseguridad en las bodegas de la ciudad.

En junio de 2018, dentro de una bodega en El Bronx se cometió uno de los crímenes más violentos en la historia reciente de Nueva York: la muerte por acuchillamiento grupal del quinceañero Lesandro “Junior” Guzmán Feliz, quien fue confundido por pandilleros que buscaban venganza.

El mes pasado Osvel Díaz fue condenado a 19 años de prisión tras declararse culpable de intento de homicidio y otros delitos relacionados con la brutal golpiza que le dio al empleado mayor de una bodega en Queens (NYC).