Latino causó hemorragia cerebral en paliza a empleado mayor de bodega: sentencia en Queens, Nueva York

Osvel Díaz fue condenado a 19 años de prisión tras declararse culpable de intento de homicidio y otros delitos relacionados con la brutal golpiza que le dio al empleado mayor de una bodega en Queens (NYC).

La víctima fue atacada ferozmente por el acusado hasta quedar inconsciente en el negocio “Sunnyside Mini Market” el 17 de junio de 2024. “Un hombre de 62 años que simplemente estaba trabajando en una tienda de Woodside, fue golpeado implacablemente por este acusado en un ataque no provocado. Osvel Díaz estuvo a punto de matar a Abdul Alshawish y le causó lesiones permanentes. Agradezco a los fiscales haber logrado esta condena de larga duración contra el acusado y deseo lo mejor al señor Alshawish mientras continúa recuperándose de esta agresión sin sentido”, declaró la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, en un comunicado.

Díaz, de 31 años y residente de Forest Hills, se declaró culpable el mes pasado ante el juez John Zoll, de la Corte Suprema de Queens, de los cargos de intento de homicidio, agresión, hurto menor y posesión ilegal de un arma.

Según los cargos y la investigación, la noche del 17 de junio de 2024, aproximadamente a las 11:17 p.m., Díaz entró en el negocio ubicado en 63-20 Broadway. Allí, él y Alshawish, quien se encontraba frente al mostrador, chocaron accidentalmente. Segundos después, comenzó a golpear repetidamente al empleado en la cabeza.

Lo derribó y continuó golpeándolo y pateándolo reiteradamente en la cabeza, el rostro y el cuerpo. Mientras el trabajador aún estaba en el suelo, Díaz le propinó una patada en la cabeza que lo dejó inconsciente. Prosiguió con la agresión asestando múltiples patadas en la cabeza y el rostro de Alshawish.

La víctima fue trasladada a un hospital local, donde recibió tratamiento por una hemorragia cerebral, fracturas faciales, disyunción craneofacial, rotura de dientes y fracturas en la cavidad ocular, la nariz y los senos paranasales. Posteriormente fue sometido a varias cirugías y se le diagnosticó una lesión cerebral traumática moderada y deficiencias cognitivas. Díaz fue detenido el 26 de junio de 2024 en Forest Hills.

En Nueva York y Nueva Jersey el interior y los alrededores de las tiendas son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America, UBA). La situación ha generado además desempleo por cierre de tiendas, escasez de productos y más mercancía colocada bajo llave. Muchos de los ladrones son reincidentes y los dueños han optado por reducir los horarios.

En mayo una bala perdida disparada frente a una bodega en El Bronx (NYC) rozó la oreja derecha de una niña de 5 años. En abril Marquise Byfield, adolescente de 16 años, fue baleado fatalmente durante un altercado dentro de una bodega en Brooklyn (NYC).

Golpizas constantes en Nueva York

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia callejera con golpes es frecuente. Este mes Kemal Karakatal, chef de 52 años inmigrante de Turquía, falleció tras recibir un puñetazo en el rostro en una calle de Brooklyn (NYC) propinado por un desconocido a quien le reclamó haberle faltado el respeto a su esposa, según la policía y su familia.

En junio un adolescente de 17 años sufrió una paliza tan grave durante las celebraciones de los Knicks en las inmediaciones del Madison Square Garden (MSG) que fue hospitalizado en coma. En abril una abuela de 75 años fue golpeada y recibió pisotones en el rostro en el jardín delantero de su propia casa en Brooklyn (NYC) tras pedir a dos mujeres que recogieran las heces de sus perros, según relató su angustiado hijo.

En 2025 dos hombres fueron arrestados como sospechosos de la paliza mortal que sufrió Kevin Bell, de 60 años, en una calle en El Bronx (NYC). En marzo de 2025 Joan Navas Cárdenas fue acusado de golpear al taxista Ben Javanfar, un hombre de 60 años, en medio de una pelea por el cobro de $14.35 dólares durante un traslado en Manhattan (NYC).

En diciembre de 2024 Donald Klune (65) murió dramáticamente luego de ser golpeado durante el robo de su vehículo en Long Island (NY). En octubre de 2024 Amir Dickson fue identificado como sospechoso en la paliza mortal que recibió su amigo de infancia Jermaine Jones en El Bronx (NYC). También ese mes siete personas -cinco de ellas adolescentes- fueron acusadas por la muerte de Linver Alexander Ortiz Ponce, salvadoreño de 29 años que fue asaltado, golpeado brutalmente y baleado porque se estacionó afuera de una casa ajena en Long Island (NY), según los fiscales en el condado Suffolk.

En septiembre de 2024 Leslie Sánchez, vendedor de frutas de 56 años, falleció dos días después de recibir una golpiza durante un intento de robo en una calle de El Bronx (NYC). También en ese condado un inmigrante mexicano de 58 años, padre de 5 hijos, murió un mes después de ser golpeado brutalmente en una acera.

En marzo de 2024 el también mexicano Domingo Tapia murió tras pasar casi siete años en coma después de que un extraño lo golpeara en una calle en Brooklyn (NYC). Igualmente un inmigrante alemán que fue golpeado durante una discusión con un motorizado que estaba circulando ilegalmente en la acera, murió tras pasar varios días hospitalizado en Nueva York con una herida cerebral.