NYPD celebra baja en el crimen violento: 462 baleados y 149 homicidios en lo que va de 2026

Aunque el verano es sinónimo de delitos violentos e históricamente los niveles más altos de homicidios se registran durante los meses más calurosos, 2026 ha sido una excepción, según las últimas cifras del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

En 2026 se han registrado las cifras más bajas de la historia de la ciudad en cuanto a incidentes con armas de fuego, víctimas de disparos y homicidios, tanto en el acumulado de los primeros siete meses del año como específicamente en el mes de julio, destacó Daily News.

Más interesante es que estas cifras históricamente bajas se registraron mientras NYPD gestionaba simultáneamente varios eventos de gran envergadura, entre ellos la Copa Mundial de la FIFA, las celebraciones del 250º aniversario del 4 de julio y el triunfo de los Knicks.

Hasta el 31 de julio NYC registró 381 incidentes con armas de fuego, superando el récord anterior a la baja de 412 establecido en ese período en 2025. Se contabilizaron 462 víctimas de disparos, mejorando la marca anterior de 489 (en 2025), y hubo 149 homicidios, superando el récord previo de 174 registrado en 2017.

En cuanto al mes de julio, NYPD estableció nuevos mínimos históricos con 59 incidentes con armas de fuego, mejorando la cifra de 75 registrada en julio del año pasado. Hubo 81 víctimas de disparos -cifra inferior al récord anterior de 92 establecido el año pasado- y 21 homicidios, mejorando la marca previa de 24 registrada en 2013.

A nivel municipal la delincuencia cayó 12.7% en julio, registrándose reducciones en todas las categorías de delitos graves en los cinco distritos. El Bronx lideró ese mes, con una disminución de 19% en la delincuencia general.

La tendencia de seguridad estival también es especialmente notable en Brooklyn, distrito que pasó casi un mes sin registrar ni una sola muerte violenta, según las autoridades. Durante 29 días no hubo homicidios en Brooklyn, el período más largo registrado hasta la fecha. Más allá, los homicidios han disminuido más de un tercio en lo que va de año en comparación con las cifras históricamente bajas del año anterior.

“Que el distrito más poblado de la ciudad de Nueva York pase 29 días consecutivos sin registrarse ningún homicidio durante los meses de verano, cuando históricamente la violencia alcanza sus niveles más altos, es un logro extraordinario que habría sido casi inimaginable hace apenas unos años”, declaró en un comunicado el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González. “Brooklyn está viviendo un verdadero renacimiento en materia de seguridad pública, impulsado por una aplicación de la ley focalizada, un enjuiciamiento firme, la colaboración con la comunidad y una inversión sostenida en la prevención de la violencia antes de que esta ocurra”, agregó.

“Estos increíbles logros en materia de seguridad pública son el resultado de nuestra estrategia policial de precisión basada en datos y de la labor incansable de los miembros del NYPD, cuyas largas jornadas y dedicación siguen haciendo de la ciudad de Nueva York un lugar más seguro”, celebró la comisionada de policía, Jessica Tisch.

Entre los datos estadísticos más destacados están:

Los robos con allanamiento de morada (burglary) disminuyeron 14.7% en toda la ciudad durante el mes de julio (929 casos), la cifra más baja registrada en la historia; y 15% (6,329) en lo que va de año. Queens registró el mayor descenso, con una caída de 25.3% en 2026.

El robo de vehículos bajó 24.6% (1,059 incidentes) en julio, el nivel más bajo registrado desde 2021; y 12.4% (6,895) en lo que va de año.

Los robos disminuyeron 14.9% en toda la ciudad (1,235 casos) en julio y 12.1% (7,643) en 2026. Los cinco distritos experimentaron descensos en este tipo de delitos, y El Bronx registró la mayor caída, con 23.6% (381) en julio.

Las cifras representan una mejoría, pues a principios de 2026 se alertó que la delincuencia en el Metro de NYC había subido, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo. A pesar de que la ciudad reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

La semana pasada Luis Belis fue detenido por cargos de homicidio por el tiroteo de Jair Javier Vinces Cobena en marzo en Queens (NYC), en lo que parece haber sido un acto de sicariato. El 10 de julio Kinu Rochford (35) fue baleado en la cabeza cuando jugaba baloncesto en Harlem y nadie ha sido detenido por ese crimen.