Burger King le gana terreno a McDonald’s en EE.UU.: por qué cada vez más clientes la prefieren

La competencia por el mercado estadounidense de comida rápida está cambiando: Restaurant Brands International, propietaria de Burger King, informó este jueves 6 de agosto de 2026 que sus ventas comparables de la cadena crecieron 8.5% en Estados Unidos durante el segundo trimestre, mientras que McDonald’s avanzó apenas 0.8%, una diferencia que confirma un cambio en las preferencias de los consumidores.

El repunte también refleja el avance de la estrategia comercial para Burger King. Hace apenas un año, sus ventas comparables aumentaban solo 1.5% en el mismo periodo. Pero a nivel consumidor, el resultado también refleja qué cadenas están ofreciendo una mejor relación entre precio, promociones y calidad.

¿Por qué este comparativo importa para tu bolsillo esta semana?

El contraste entre ambas cadenas funciona como termómetro del gasto en comida fuera de casa. McDonald’s reconoció en su reporte trimestral que el aumento en los costos ha golpeado con más fuerza a los estadounidenses de menores ingresos, exprimiendo su gasto discrecional.

En la vida real, las familias con presupuestos más ajustados tienen que elegir, semana a semana, en qué restaurante gastan sus pocos dólares disponibles para comer fuera.

Burger King parece haber hallado la fórmula para captar a esos clientes que buscan más valor por su dinero.

La estrategia que provocó el giro hacia el Whopper

La remontada comercial de Burger King no ocurrió de la noche a la mañana. La cadena lleva más de dos años invirtiendo en un programa llamado ‘Royal Reset’, que incluye remodelación de restaurantes, renovación del menú y un Whopper rediseñado.

A eso se suman promociones de tiempo limitado, como una colaboración con Star Wars, que atrajeron tráfico adicional a los locales. Además, la estrategia combinó ambiente renovado, producto mejorado y campañas que generaron conversación en redes sociales.

McDonald’s, por su parte, apostó por multiplicar descuentos y ofertas en su menú. La cadena expandió en abril su plataforma McValue con productos individuales por menos de $3, una oferta de desayuno de $4 y paquetes de comida desde $5. McDonald’s promocionó inicialmente un Sausage McMuffin de $1.50 y un McDouble de $2.50, aunque los precios pueden variar según el restaurante.

Cuando las ofertas dejan de funcionar

El propio director ejecutivo de McDonald’s, Chris Kempczinski, admitió que una ejecución débil de las promociones de valor, junto con la reducción de ofertas digitales como el “compra uno y agrega otro”, provocó una caída en las visitas de clientes leales. Es decir, la misma estrategia que debía atraer más gente terminó por confundir o cansar a quienes ya eran clientes frecuentes.

La cadena reportó ganancias netas de $2,362 millones de dólares en el trimestre e ingresos de $7,099 millones, por debajo de los $7,130 millones previstos por analistas encuestados por LSEG. Es decir, aun ganando dinero, McDonald’s está perdiendo el paso frente al ritmo que marcaba antes.

Como respuesta, McDonald’s nombró el 4 de agosto a Skye Anderson como nueva presidenta de operaciones en Estados Unidos, en busca de dar “enfoque y urgencia” a la revisión de sus tiendas en el país.

¿Cómo puedes ahorrar en tu próxima comida rápida?

Ante este vaivén de precios y promociones entre las dos cadenas, conviene comparar antes de decidir dónde comer.

Revisa el menú McValue de McDonald’s antes de ordenar, ya que varios artículos cuestan $3 dólares o menos

Compara el Whopper renovado de Burger King con las promociones de tiempo limitado, que suelen ofrecer descuentos por combo

Usa las apps de ambas cadenas, ya que con frecuencia ofrecen descuentos exclusivos no disponibles en el mostrador

Ten en cuenta que la desaceleración del gasto en restaurantes afecta a toda la industria, no solo a estas dos marcas: 45% de los operadores de restaurantes reportó menor tráfico de clientes en mayo de 2026

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre la competencia entre Burger King y McDonald’s

¿Cuánto crecieron las ventas de Burger King en EE.UU.?

Las ventas comparables de Burger King en Estados Unidos subieron 8.5% en el segundo trimestre de 2026, según Restaurant Brands International.

¿Por qué McDonald’s creció menos que Burger King?

McDonald’s creció solo 0.8% porque los consumidores de menores ingresos redujeron su gasto discrecional y las promociones perdieron efectividad entre clientes leales.

¿Qué es el ‘Royal Reset’ de Burger King?

Es un programa de más de dos años que incluye remodelación de restaurantes, renovación del menú y un Whopper rediseñado, clave en la recuperación de la cadena.

¿McDonald’s perdió dinero este trimestre?

No. La cadena ganó $2,360 millones de dólares, superando expectativas de analistas, aunque sus ingresos totales quedaron por debajo de lo previsto.

¿Esta tendencia afecta a toda la industria de comida rápida?

Sí, 45% de los operadores de restaurantes reportó menor tráfico en mayo de 2026, y ya son 15 de los últimos 16 meses con caída neta de visitas.

Conclusión

La ventaja actual de Burger King en la guerra comercial de McDonald’s no garantiza que la cadena domine el mercado a largo plazo, pero sí alerta a McDonald’s para ajustar su estrategia bajo su nuevo liderazgo en EE.UU.

Si la cautela del consumidor persiste, es probable que ambas cadenas tengan que seguir ajustando sus precios y promociones en los próximos meses, mientras los consumidores seguirán comparando menús antes de elegir el lugar donde consideren que podrán estirar mejor cada dólar destinado a comer fuera de casa.

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