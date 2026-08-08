¿Cuándo expirará la financiación del gobierno de EE.UU. si no se aprueba el nuevo proyecto de ley?

El Senado de Estados Unidos aprobó este sábado un proyecto de ley para mantener financiado al Gobierno federal hasta el próximo 11 de diciembre, con el objetivo de evitar un cierre de la administración en plena campaña para las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

La iniciativa obtuvo un amplio respaldo bipartidista, con 90 votos a favor y seis en contra, y ahora deberá ser considerada por la Cámara de Representantes. Si no recibe la aprobación del Congreso, la financiación del Gobierno expiraría el próximo 30 de septiembre.

El acuerdo permitiría mantener operativas las agencias federales durante más de un mes después de las elecciones de medio mandato, en las que estará en juego el control del Congreso y, con ello, el respaldo legislativo a la agenda del presidente Donald Trump.

Tanto republicanos como demócratas han expresado su interés en evitar un nuevo cierre del gobierno durante el periodo electoral. Una interrupción de los fondos podría dejar sin salario a miles de trabajadores federales, afectar los servicios de distintas agencias y generar dificultades en sectores como el transporte aéreo.

El Congreso llega a esta negociación después de que el año pasado Estados Unidos enfrentara el cierre gubernamental más prolongado de su historia, con una duración de 43 días.

En aquella ocasión, los demócratas bloquearon una extensión de la financiación en medio de una disputa con los republicanos por los subsidios de los seguros médicos vinculados a la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare.

La financiación federal también ha sido motivo de enfrentamientos políticos este año. El Departamento de Seguridad Nacional llegó a suspender operaciones por falta de fondos después de que los demócratas bloquearan recursos en protesta por la muerte de dos ciudadanos durante operativos migratorios realizados por agentes federales en Minnesota.

Ahora, el Senado busca evitar que una disputa similar vuelva a paralizar al gobierno justo antes de que los estadounidenses acudan a las urnas.

Las elecciones del 3 de noviembre serán especialmente relevantes para Trump, ya que los republicanos intentarán conservar las mayorías que actualmente les permiten impulsar la agenda de la Casa Blanca en el Congreso.

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