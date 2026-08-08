Plan presupuestario de emergencia avanza en el Senado, pero enfrenta barreras en la Cámara de Representantes

El Senado dio luz verde a una resolución provisional para mantener la financiación del gobierno hasta el 11 de diciembre, enviando el proyecto de ley a la Cámara de Representantes, mientras el Congreso busca evitar un cierre de gobierno antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

En una votación de 90 a 6, el Senado aprobó la medida, que mantendría la financiación del gobierno a los niveles actuales, con varias excepciones, por seis semanas más allá del 30 de septiembre, fecha de finalización del año fiscal. Ahora pasa a los legisladores de la Cámara que han adoptado un enfoque distinto.

Antes de irse a receso este mes de agosto, la Cámara aprobó una resolución provisional que también financiaría al gobierno hasta diciembre. No obstante, el proyecto de ley, impulsado por los republicanos, se aprobó con una gran oposición de los demócratas.

En el Senado, donde se precisa un umbral de 60 votos para aprobar la mayoría de las leyes, los líderes republicanos escogieron un enfoque bipartidista para la prórroga de la financiación, reconociendo la necesidad de contar con el respaldo de los dos partidos, informó CBS News.

Los principales legisladores republicanos y demócratas del Senado anunciaron el domingo pasado un acuerdo sobre un proyecto de ley de financiación provisional. Los demócratas destacaron, entre varios logros, una disposición de la legislación que cierra una laguna legal que impedía al gobierno transferir fondos a la Patrulla Fronteriza, luego de que esta se negara a financiar a las agencias de este año. La senadora republicana Susan Collins de Maine, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, celebró la medida de financiación provisional por evitar cualquier cláusula perjudicial. Los demócratas habían pedido disposiciones adicionales que podrían haber puesto en riesgo su aprobación.

Pero una disposición podría presentar un inconveniente en la Cámara de Representantes si esta retoma el debate después de su receso a finales de agosto. El proyecto en cuestión incluye una cláusula que impide temporalmente a los funcionarios designados políticamente en el gobierno implementar una regla propuesta sobre subvenciones federales. Los demócratas advirtieron que esta norma permitiría a la administración cancelar subvenciones y “retener aún más los fondos federales”, y han tratado de prohibirla de manera permanente. Sin embargo, incluso con la prohibición temporal, podría causar que la medida pierda el respaldo entre los republicanos.

Si Mike Johnson, presidente de la Cámara, impulsa el proyecto de ley del Senado, él podría obtener el apoyo de los demócratas para su aprobación. No obstante, está por verse si la presión de miembros de su propio partido lo llevará a tomar una ruta diferente.

El Senado aprobó la medida a la vez que analizaba diferentes prioridades antes de iniciar un receso de cinco semanas en agosto. La Cámara de Representantes tiene programado volver el 31 de agosto, momento en el que se dispondrán de unas pocas semanas para pactar un plan que garantice la financiación del gobierno.

Para gran parte de los legisladores, luego de dos cierres gubernamentales sin precedentes en los últimos 12 meses, el interés por otra probable falta de financiación parece escaso. Y con las elecciones de mitad de periodo acercándose, los dos partidos parecen estar inclinados a posponer la disputa por ahora.

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