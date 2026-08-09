El Pentágono da plazo para aumentar la producción de armas ante el agotamiento de reservas

El Departamento de Defensa fijó un plazo límite de 21 días a los fabricantes del sector bélico para entregar estrategias que permitan elevar la producción de armamento y reducir los tiempos de suministro de municiones.

Según una información de The Washington Post, el comunicado fue remitido por el subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, el cual pide planes para “acelerar significativamente los plazos de entrega y/o aumentar la producción de capacidades críticas”.

Asimismo, insta a los ejecutivos de la industria militar a que “propongan inversiones de capital específicas y ampliaciones de instalaciones… para respaldar el compromiso del Departamento con pedidos sostenidos de mayor volumen”.

“Los ciclos de desarrollo que duran años no son aceptables. Debemos acelerar drásticamente nuestros cronogramas y ampliar nuestra capacidad de producción ahora mismo”, señaló el comunicado.

Evaluaciones en el año fiscal 2028

La revisión del presupuesto del año fiscal 2028 evaluará la aceleración de tecnologías específicas, entre las que figuran el “Interceptor de Próxima Generación”, el “Sistema Nacional Avanzado de Misiles Superficie-Aire”, radares móviles de defensa aérea, herramientas avanzadas para la instrucción de pilotos y plataformas espaciales orientadas al rastreo de misiles.

La instrucción del Pentágono coincide con la difusión de informes sobre el agotamiento de inventarios militares en Medio Oriente, situación que generó diferencias entre el presidente Donald Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth. Sobre el tema, Trump reconoció que hay determinados armamentos en escasez, pero sostuvo que el país posee municiones suficientes para la confrontación con Irán.

Proyección del presupuesto militar

Por su parte, el principal portavoz de Defensa, Sean Parnell, ratificó a The Washington Post la autenticidad del documento enviado a las empresas. Parnell precisó que “es real” y que “servirá de base para el presupuesto del año fiscal 2028 que se presentará al Congreso para su financiación y es totalmente coherente con nuestro impulso constante para reconstruir la base industrial de defensa”.

Adicionalmente, el vocero desestimó que la medida represente un cambio inédito de estrategia. “Colaborar directamente con los líderes de la industria para acelerar la producción no es algo nuevo. Ha sido la clara intención del Presidente y de este Secretario desde el principio”, concluyó Parnell.

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