Interceptan dos aviones que violaron el espacio aéreo sobre el club de Trump

Dos aeronaves comerciales fueron interceptadas este domingo por aviones de combate F-16 después de ingresar en el espacio aéreo restringido sobre Bedminster, Nueva Jersey, donde se encuentra el club de golf en el que el presidente Donald Trump pasó el fin de semana.

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad) informó que los cazas escoltaron de manera segura a las dos aeronaves fuera de la zona restringida.

La operación fue realizada por la Región Continental de Estados Unidos del Norad, con sede en la base de la Fuerza Aérea de Tyndall, en Florida.

Cuando Norad intercepta una aeronave, el piloto debe modificar su trayectoria y abandonar el área hasta recibir nuevas instrucciones de las autoridades.

El comando recordó que los pilotos de aeronaves comerciales tienen la obligación de revisar antes de cada vuelo los Avisos a los Aviadores (NOTAM) emitidos por la Administración Federal de Aviación (FAA), donde se informa sobre restricciones temporales del espacio aéreo.

Bedminster, un destino habitual de Trump

El Trump National Golf Club Bedminster es un club privado situado a unos 64 kilómetros al oeste de Nueva York y uno de los lugares que el presidente suele visitar durante los fines de semana de verano.

Las restricciones sobre el espacio aéreo de la zona se activan durante las estancias de Trump y establecen áreas en las que las aeronaves no pueden ingresar sin autorización.

Norad no informó de que los dos incidentes hubieran provocado daños ni de que se hubieran producido otros problemas durante la intervención de los F-16.

Con información de EFE.

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