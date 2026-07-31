3ra muerte en choque de un scooter en pocos días en Nueva York

Una mujer que conducía un patinete eléctrico de pie (scooter) falleció tras chocar con un auto Tesla ayer en el Upper West Side de Manhattan.

La víctima de 49 años circulaba en dirección norte por la avenida Amsterdam cuando un conductor la atropelló mientras él se desplazaba hacia el oeste por la 60th St, alrededor de las 10:35 a.m. del jueves, según las autoridades.

Los servicios de emergencia trasladaron a la víctima de urgencia al hospital Mt. Sinai Morningside, donde falleció. Su identidad no fue revelada de inmediato, acotó Daily News. El conductor del Tesla, un hombre de 34 años, permaneció en el lugar de los hechos. No se presentaron cargos de inmediato, pero la Unidad de Investigación de Colisiones del NYPD mantiene abierto el caso.

Fue al menos la 3ra tragedia similar en un lapso de 9 días en la ciudad. La semana pasada dos personas conduciendo una patineta eléctrica de pie (scooter) murieron al chocar contra vehículos en Brooklyn (NYC) en un lapso de 40 horas, a plena luz del día.

Previamente este mes Ty Rodríguez, joven de 26 años, murió trágicamente cuando la moto que conducía chocó contra una barrera de seguridad en Washington Heights, Alto Manhattan (NYC). Además Jorge Palaquibay, ecuatoriano de 31 años, falleció cuando su motocicleta chocó contra un camión de carga en Queens (NYC), dejando tres niños huérfanos. El mes pasado dos niños murieron en accidentes de moto con pocos días de diferencia en Nueva York.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.