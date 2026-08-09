La vieja regla del empleo en EE.UU. cambió: por qué ahora bastan 30,000 nuevos puestos al mes

La economía de Estados Unidos ya no necesita crear tantos empleos como antes para mantener estable la tasa de desempleo. Economistas estiman que ahora bastan entre 30,000 y 40,000 nuevos puestos de trabajo al mes, muy por debajo de los 150,000 o 200,000 que durante años se consideraron necesarios para reflejar un mercado laboral saludable, según advierten la Reserva Federal de San Francisco y otros analistas.

El cambio responde a factores demográficos como el envejecimiento de la población, una menor inmigración y el lento crecimiento de la fuerza laboral, que están modificando una de las reglas más utilizadas para interpretar la economía. Sin embargo, para quienes buscan trabajo, particularmente inmigrantes y trabajadores hispanos, estos cambios pueden traducirse en una mayor competencia por cada vacante, incluso cuando las cifras oficiales muestran un mercado laboral sólido.

La regla de los 150,000 empleos dejó de ser referencia

Durante décadas, la meta del mercado laboral era concreta: una economía sana debe crear entre 100,000 y 150,000 nuevos empleos al mes para absorber a las personas que entraban al mercado de trabajo. Si el dato mensual era menor, sonaban las alarmas de posible recesión.

Esta medición estaba apoyada en un hecho demográfico simple: la fuerza laboral crecía entre 1% y 2% anual, impulsada por una población más joven y una inmigración más dinámica. Hoy ese contexto cambió. Un análisis de TD Economics señala que el nivel de “equilibrio” de empleo, conocido como break-even, que indica cuántos puestos hay que crear para que el desempleo no suba, cayó de unos 150,000 empleos mensuales hace dos años a apenas 30,000–40,000 en 2026.

Por ello, aunque el mercado reporte cifras de creación de empleo muy modestas, no tiene que ver con oleadas de despidos masivos, sino con un entorno más exigente para quien busca trabajo.

Lo que dice ahora la Reserva Federal

Mary Daly, presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, va más allá en este cambio de tendencia: un crecimiento más lento de la fuerza laboral implica que el “mínimo necesario” de empleos mensuales también baja.

Daly sostuvo en abril que, “con la fuerza laboral creciendo cerca de cero, o incluso un mes negativo de ganancias netas de empleo podría ser coherente con las expectativas y no necesariamente un signo de debilidad”. Es decir, un dato negativo ya no significa automáticamente una recesión inminente.

Por su parte, TD Economics describe a Estados Unidos como una economía instalada en un equilibrio de “baja contratación y pocos despidos”, por lo que un flujo moderado de nuevas plazas basta para mantener el desempleo en un rango de 4.3%–4.5%. Sin embargo, aunque las cifras oficiales se ven estables, muchos trabajadores sienten el mercado más frío.

¿Por qué se siente más difícil encontrar trabajo?

Para la comunidad hispana, el cambio técnico tiene consecuencias muy concretas. Si la economía necesita menos plazas nuevas para mantenerse estable, cada vacante en los sectores donde normalmente se emplean: restaurantes, construcción, bodegas, logística o servicios, tiene una mayor demanda de aplicantes.

Cifras recientes muestran que la tasa de desempleo oficial (U-3) se ha mantenido cerca de 4.3%, mientras los empleos creados promedian apenas unas decenas de miles al mes, muy por debajo de los niveles de 2018–2019. También el ratio de vacantes sobre desempleados ha caído por debajo de 1.0, lo que significa que ya hay más personas buscando empleo que ofertas disponibles.

El Banco de la Reserva Federal de Richmond afirmó que el mercado se ha desplazado hacia la llamada curva de Beveridge, que en términos concretos se traduce como un “mercado de empleador” en el que las empresas tienen más margen para escoger, alargar procesos de contratación o exigir más experiencia por el mismo salario.

Cómo sortear las dificultades laborales si estás buscando empleo

Economistas de la Fed y analistas privados coinciden en que mirar solo la cifra mensual de empleos ya no basta para emplearse. Sino que es preciso planear una búsqueda con más estrategia: ampliar el radio geográfico, diversificar sectores y prepararse para procesos más largos.

Estos son algunos pasos concretos para encontrar una vacante en este nuevo contexto:

Aumentar el número de solicitudes por semana : si antes bastaba con enviar 5–10 aplicaciones, hoy puede ser necesario duplicar ese número para compensar la menor creación de plazas

: si antes bastaba con enviar 5–10 aplicaciones, hoy puede ser necesario duplicar ese número para compensar la menor creación de plazas Ajustar expectativas salariales de entrada : en sectores con mucha competencia, tener cierta flexibilidad inicial puede abrir puertas que después permitan negociar mejores condiciones

: en sectores con mucha competencia, tener cierta flexibilidad inicial puede abrir puertas que después permitan negociar mejores condiciones Buscar sectores con mayor rotación : ocio y hospitalidad, servicios de salud y gobierno local han mostrado un crecimiento de empleo más dinámico que otros rubros

: ocio y hospitalidad, servicios de salud y gobierno local han mostrado un crecimiento de empleo más dinámico que otros rubros Aprovechar programas de capacitación: certificaciones cortas en cuidado de la salud, oficios técnicos o tecnología básica aumentan la probabilidad de ser seleccionado

Para muchas familias, también es clave mantenerse informadas sobre cambios en visas de trabajo, permisos y programas estatales de empleo que ofrezcan una vía formal para acceder a mejores puestos.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre la reducción en la creación de empleos en Estados Unidos

¿Es mala señal que en un mes se creen pocos empleos o incluso ninguno?

No necesariamente. Con un crecimiento de la fuerza laboral cercano a cero, la Fed considera que incluso un mes con crecimiento nulo puede ser compatible con un mercado laboral estable.

¿Por qué se necesitan menos empleos nuevos al mes que antes?

Porque la población envejece, hay menos inmigración y la fuerza laboral crece mucho más lento. Eso reduce el número de nuevos trabajadores que deben ser absorbidos cada mes.

Si la tasa de desempleo está baja, ¿por qué se siente difícil encontrar trabajo?

Porque hay menos vacantes por desempleado y la tasa de participación laboral sigue debajo de niveles prepandemia, lo que puede ocultar dificultades reales para conseguir empleo estable.

¿Cómo sé si una cifra de empleo mensual es “buena” o “mala”?

Conviene observar la tendencia de tres a seis meses, la tasa de desempleo y la relación vacantes/desempleados, que reflejan de forma más completa la salud del mercado laboral.

Conclusión

La vieja regla que asociaba cualquier mes de “pocos empleos nuevos” con una crisis dejó de ser una guía fiable en Estados Unidos. Esto implica que el mercado laboral puede lucir estable en los titulares, mientras en la vida diaria se vuelve más competitivo y exige más estrategia para conseguir y conservar un trabajo digno.

Quien adapte su búsqueda a este nuevo entorno, mirando más allá del dato mensual de nóminas, estará mejor preparado para navegar un mercado laboral de bajo crecimiento pero alta exigencia, en los próximos años.

Sigue leyendo:

– Cómo prepararte si temes un despido en 2026: cuánto deberías ahorrar desde ahora

– Perdiste tu trabajo en EE.UU.: así puedes solicitar el seguro de desempleo paso a paso en 2026

– Repuntan las vacantes para programadores en EE.UU.; estos empleos pagan hasta $137,000 al año