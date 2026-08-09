Mattel lanza una muñeca Barbie en homenaje a Whitney Houston

Este 9 de agosto, Mattel lanzó la muñeca Barbie Signature Whitney Houston, un homenaje a la fallecida cantante estadounidense a propósito de su cumpleaños 63.

En un comunicado de prensa, la empresa señaló que este lanzamiento celebra la “carrera sin precedentes, el legado y la música atemporal de la icónica cantante, que inspiró a generaciones de artistas y sigue resonando entre los fans de todo el mundo”.

La muñeca recrea el look de la cantante en el videoclip de 1987 de “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)”. Como accesorios, el juguete también incluye un soporte para micrófono, luce una réplica del vestido morado sin mangas y pendientes colgantes de colores.

Esta nueva Barbie en honor a Whitney Houston fue creada en colaboración con Pat Houston, cuñada de Whitney y albacea de su patrimonio.

Según dijo Pat Houston, la idea de una muñeca Barbie de Whitney Houston nació hace más de 20 años. “Whitney nunca había promocionado nada, y empezamos a hablar sobre su marca… hablamos de una muñeca de Mattel hace 20 años”, dijo a PEOPLE.

Pat Houston explicó que la cantante tenía la idea de hacer una muñeca que conmemorara su película “The Bodyguard”, de 1992, la cual protagonizó junto con Kevin Costner. Sin embargo, el proyecto no se concretó.

“Estoy muy feliz de que esta muñeca se haga realidad y de que vaya a tener una influencia duradera en varias generaciones. Me siento honrada de estar aquí en este momento y de que lo estemos logrando”, dijo Pat.

Pat Houston describió la experiencia positiva de trabajar con Mattel para crear esta muñeca y celebrar el legado de Whitney Houston.

“Fui testigo del cariño, la creatividad y el compromiso que se pusieron para celebrar el legado de Whitney. Fue una experiencia muy significativa. Estoy muy agradecida de haber formado parte de un proyecto que honra su arte, su elegancia y el impacto que aún tiene en el mundo”, dijo.

Pat afirma que la Barbie es “una celebración apropiada de su extraordinario legado”. “Su música es un testimonio de una voz irrepetible. Por eso, la Barbie es una celebración perfecta de su extraordinario legado, recordándonos que su música, su elegancia y su influencia siguen inspirando e inspirarán a nuevas generaciones”, dijo.

Whitney Houston fue encontrada sin vida en la bañera de su casa el 11 de febrero de 2012 a los 48 años. La causa oficial de la muerte fue por ahogamiento, pero hubo factores determinantes como consumo de cocaína y diferentes medicamentos, así como una enfermedad cardíaca.

La muñeca está disponible para su compra en las tiendas Target y en línea en Amazon, Walmart, Target y Mattel Creations.

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