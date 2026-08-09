Naufragó embarcación cerca de la Estatua de la Libertad en Nueva York: una madre y su bebé de cinco meses fallecieron

Una mujer de 27 años y su bebé de apenas cinco meses murieron luego de que la embarcación en la que viajaban naufragara el sábado por la noche en el puerto de Nueva York, cerca de Liberty Island, donde se encuentra la Estatua de la Libertad.

La lancha rápida, una Bayliner de 22 pies, volcó alrededor de las 10:25 p.m. en aguas cercanas a la isla. El accidente activó un amplio operativo de rescate en el que participaron equipos de emergencia, policías y una embarcación que se encontraba en la zona.

Doce personas fueron rescatadas del agua antes de la llegada de la policía. Posteriormente, buzos policiales localizaron a la mujer y a la bebé, quienes fueron sacadas del agua y trasladadas a un hospital. Ambos fueron declaradas muertas, informó The Associated Press.

“Nos entristece profundamente la trágica pérdida de vidas anoche, y acompañamos en el sentimiento a las familias y seres queridos de las víctimas en estos momentos tan difíciles”, declaró la capitana Doreen McCarthy, comandante del Sector Nueva York de la Guardia Costera.

McCarthy también reconoció la rápida intervención de las agencias de emergencia y de una embarcación civil que ayudó a sacar del agua a varios de los sobrevivientes.

El operador enfrenta cargos

Tras el naufragio, las autoridades presentaron cargos contra el operador de la embarcación, identificado como Manuel Hernández, de 46 años y residente de Nueva York.

La policía informó que Hernández enfrenta 13 cargos de imprudencia temeraria.

La Guardia Costera participa en la investigación junto con la policía para determinar qué provocó el vuelco y establecer las circunstancias en las que estaba operando la embarcación.

Las autoridades también analizan si la lancha estaba siendo utilizada para transportar pasajeros de manera ilegal.

La Guardia Costera explicó que un chárter ilegal es cualquier operación de transporte de pasajeros que no cuente con las credenciales requeridas, los equipos de seguridad correspondientes y los certificados de inspección de la agencia.

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