Anciana mordida por sus propios perros pit bulls tras atacar a cartero en Nueva York

Un cartero USPS y una mujer de 75 años fueron atacados por los dos perros pit bull en el jardín delantero de una casa en Valley Stream, Long Island (NY).

La policía del condado Nassau acudió al lugar poco antes de las 5 p.m. del miércoles tras recibir un reporte sobre un incidente de mordedura canina. La dueña anciana sufrió múltiples laceraciones y fue trasladada a un hospital, en condición estable. Fuentes cercanas indicaron que el cartero se encontraba bien, aunque afectado por el incidente y preocupado por el estado de salud de la mujer.

Los vecinos que presenciaron el ataque describieron una escena violenta y afirmaron seguir conmocionados por lo que vieron. “Todo empezó con el cartero; fueron tras él y, cuando ella intentaba recoger el correo, se abalanzaron sobre ella”, relató la vecina Frida Molines Valme a ABC News. “Estaban muy agresivos; vi múltiples mordeduras”, añadió.

Otro vecinos que hablaron bajo condición de anonimato relataron que la mujer fue derribada y atacada ferozmente por los perros, que no la soltaban. Indicaron que los residentes de la zona intentaron intervenir golpeando a los animales con una escoba, gritando y mojándolos.

“Les echamos agua a los perros para tratar de distraerlos; la ropa de ella estaba totalmente desgarrada, fue algo terrible”, comentó Molines-Valme. Los animales fueron retirados de la propiedad por el servicio de Control de Animales de Hempstead, acotó News 12.

Incidentes violentos regulares

Los perros pit bulls están vinculados a frecuentes hechos de violencia en Nueva York. NYC no tiene leyes que los prohíban o restrinjan, pero muchos propietarios se muestran reacios a alquilar a personas que los poseen. La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) los prohíbe en sus propiedades, lo cual a veces genera disputas violentas entre vecinos.

El mes pasado se reportaron dos incidentes con canes pit bulls en la región: cuatro miembros de una familia fueron atacados, dos de ellos menores de edad, mientras descargaban la compra en su automóvil en Queens (NYC). Previamente una perrita de 11 años murió tras ser atacada por dos pit bulls en el jardín delantero de su casa en Brooklyn (NYC), según denunció su dueña.

Además los incidentes entre dueños de mascotas y vecinos pueden resultar muy violentos. En diciembre Lenue Moore fue declarado culpable de matar a balazos a su vecina, un hombre y su pit bull en una disputa por los ladridos del animal en el Alto Manhattan (NYC).

En abril de este año tres personas resultaron apuñaladas en una discusión a plena luz del día cuando un perro bulldog orinó en el jardín de una casa ajena en Queens (NYC). A fines de marzo agentes de la Policía de Nueva York (NYPD) balearon a un perro que estaba atacando a una mujer en Queens.

En mayo de 2025 Akeem Noray fue arrestado como sospechoso de haber apuñalado a su perro pit bull en el Prospect Park de Brooklyn (NYC), en medio de un incidente en el que él también resultó mordido por el animal.

En 2024 un cliente fue acusado de intento de homicidio por golpear y atacar con su perro pit bull al trabajador de una pizzería en la 5ta Avenida de Nueva York, dejándolo gravemente herido. También ese año un hombre murió tras ser mordido por su perro raza pit bull dentro de su apartamento en El Bronx (NYC). Los dos agentes de la policía de Nueva York que respondieron a la emergencia mataron a tiros al animal.

En agosto de 2023 un niño latino de 11 años fue hospitalizado gravemente tras ser atacado por el perro “de terapia emocional” de su tía en un apartamento del Bajo Manhattan (NYC). En octubre de 2022 un grupo de perros pit bulls fueron removidos de un hogar en Staten Island (NYC) luego de atacar a dos niños y una adolescente. En julio de ese año una mujer de 70 años murió violentamente después de que el perro pit bull de su familia la atacara brutalmente en su hogar en Albertson (Long Island, NY).

En agosto de 2021 un bebé de 19 meses murió atacado por un perro Rottweiler de la familia mientras estaba bajo el cuidado de sus hermanos menores de edad en Brooklyn (NYC). En junio de 2021, también en ese condado, un hombre en silla de ruedas falleció aparentemente mordido por sus perros pit bulls. Meses antes, al menos dos niños murieron atacados por perros en sus hogares en Nueva Jersey.