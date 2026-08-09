Netanyahu rechaza plan de 15 puntos previsto por Trump en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció el rechazo formal de su gobierno al plan de 15 puntos presentado por Donald Trump, y publicado por la Junta de Paz para iniciar la segunda fase del alto el fuego en la Franja de Gaza.

A través de un mensaje en vídeo difundido por su Oficina antes de la reunión de gabinete, el primer ministro fija la posición del Ejecutivo israelí respecto al acuerdo propuesto por la administración estadounidense.

“Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se retirarán hasta que Hamás se desarme. Y cuando digo desarmar a Hamás, me refiero a todas sus armas: las pesadas, las menos pesadas, todas. Hablamos de un desarme real, no de uno ficticio”, sentenció Netanyahu.

El mandatario agregó que existen “ideas inaceptables” dentro de las propuestas de sus aliados en Washington y confirma la existencia de conversaciones bilaterales al respecto.

“Mientras yo sea primer ministro, no se creará ningún Estado palestino, ni en Cisjordania ni en Gaza. Ni ‘Fatahistán’ ni ‘Hamastán'”, agregó.

Antecedentes y condiciones del plan de 15 puntos

El plan impulsado por Donald Trump el pasado 30 de julio contemplaba el desarme de las facciones armadas a cambio del cese de las operaciones militares y el repliegue de las FDI hasta la ‘línea amarilla’, posición donde Israel controlaba el 53% de Gaza, frente al 65% actual.

Tras este anuncio, un funcionario de la Casa Blanca señaló que el presidente Trump quedaría “muy, muy decepcionado” si Israel no cumplía con su parte.

Por su parte, Hamás aceptó el documento de forma oficial, aunque condicionó la entrega de armas a la retirada total israelí. No obstante, el 3 de agosto, el representante de la Junta de Paz, Nikolai Mladenov, aclaró en la red social X que “la retirada de las FDI más allá de la línea amarilla solo se llevará a cabo una vez que se complete el desarme” de las milicias.

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