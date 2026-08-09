Representante Ed Case gana las primarias demócratas en Hawaii, según proyecciones

El congresista Ed Case aseguró la candidatura demócrata para el primer distrito de Hawaii tras vencer al senador estatal Jarrett Keohokalole en las primarias demócratas, dejando a un lado la tendencia de sectores progresistas imponiéndose por encima de los legisladores moderados.

De acuerdo con las proyecciones de Associated Press, con el 91% de los votos contabilizados, Case superó por casi 14 puntos a Keohokalole.

Keohokalole cuestionó la posición del legislador sobre el envío de ayuda militar a Israel y su voto inicial a favor de una versión de la Ley SAVE America del presidente Trump. Frente a estos señalamientos, Case, uno de los tres demócratas en la Cámara de Representantes en apoyar ese borrador, “declaró a Hawaii News Now que no apoyaba la última versión del mismo”.

Trayectoria y escenario hacia noviembre

Case ejerce la representación del 1er Distrito Congresional, que abarca Honolulu y zonas de Oʻahu, desde 2019. Previamente, representó al 2do Distrito entre 2002 y 2007, área que comprende sectores rurales de Oʻahu y las demás islas del archipiélago, informó CBS News.

Para las elecciones de medio término en noviembre, el legislador parte como favorito dada la hegemonía demócrata en la región. En la urna se medirá ante el candidato republicano Adriel Lam, quien avanzó sin oposición el sábado.

¿Qué sigue en las primarias demócratas?

La victoria de Case contrasta con los procesos internos del partido en Nueva York y Colorado, donde aspirantes calificados como desafiantes lograron vencer a legisladores demócratas en ejercicio que buscaban la reelección, señaló CBS.

El actual gobernador Josh Green superó a tres rivales internos y obtuvo la nominación demócrata. En noviembre competirá contra el republicano Gary Cordery, vencedor de la primaria de su partido celebrada el mismo sábado.

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