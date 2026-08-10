Avión de Cruz Azul sufre fallas en pleno vuelo de New York a Chicago

Cruz Azul tuvo un contratiempo que retrasó su llegada a Chicago al menos por dos horas. Durante la mañana de este lunes, La Máquina salió de New York rumbo a Illinois, donde disputará su último partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, pero el vuelo de los celestes fue desviado debido a una falla mecánica en el avión, lo que postergó la hora de comida de los jugadores, así como la activación física vespertina.

Después de vencer a New York City el domingo por marcador de 2-1, en lo que fue el segundo triunfo de Cruz Azul en la Leagues Cup 2026, La Máquina partió este lunes rumbo a Chicago, Illinois, ciudad en la que enfrentará al Chicago Fire el próximo jueves, en la tercera jornada del campeonato entre clubes de la Liga MX y la MLS.

El vuelo de Cruz Azul sufrió una modificación, luego de que se reportó una falla mecánica en el avión, por lo que la comitiva celeste aterrizó en Minneapolis, Minnesota, lugar en el que el conjunto cementero quedó varado por alrededor de dos horas.

La Máquina en Chicago ???? pic.twitter.com/SkyO9nwF0m — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 11, 2026

Delegación de Cruz Azul con incertidumbre

La incertidumbre apareció en la delegación de Cruz Azul ante la falta de explicaciones por parte de la organización, misma que se tardó poco más de una hora para notificarles que tomarían otro vuelo desde Minneapolis, Minnesota hasta Chicago, Illinois, donde jugarán el próximo jueves contra Chicago Fire.

Cruz Azul buscará cerrar la fase de grupos de la Leagues Cup con paso perfecto, luego de que en su bolsillo tiene los seis puntos que se han disputado con los triunfos sobre Philadelphia Union (1-0) y New York City (2-1).

Previo al inicio de la tercera jornada de la Leagues Cup, Cruz Azul marcha en la tercera posición, como uno de los cuatro equipos de la Liga MX que suman seis unidades después de las dos primeras fechas, junto con América, Juárez y León.

Seguir leyendo:

Gabriel Batistuta vuelve al fútbol para una noche de leyendas con la Fiorentina

EE.UU. y Canadá le dan la espalda a Infantino y piden “cambio significativo en la gobernanza de la FIFA”

UEFA, Concacaf y AFC publicaron contundente carta contra Infantino y la FIFA tras intento de privatizar Mundial