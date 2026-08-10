Cae en Nueva York un fugitivo “armado y peligroso” acusado de parricidio e incendio

El fugitivo “armado y peligroso”, sospechoso de asesinar a su padre de 70 años e incendiar la casa de la familia, fue capturado el domingo, concluyendo una larga persecución que duró varios días y en la que tuvo la participación del FBI y otras agencias policiales de todo el estado de Nueva York.

Thomas David Ryan, de 32 años, fue arrestado en la zona de Gilboa, en el condado de Schohaire, de acuerdo con lo que informó la Policía Estatal de Nueva York (NYSP).

Los funcionarios buscaban a Ryan desde que su padre, Robert Ryan, fuera encontrado sin vida en su casa en llamas en Greenville el jueves en la noche. Las autoridades señalaron que el incendio fue provocado intencionalmente.

La policía no dio a conocer cómo rastrearon a Ryan ni ofreció detalles sobre su arresto. Apuntaron que informarían con más precisión este lunes.

El caso inició cerca de las 7:30 de la noche del jueves cuando la policía del estado fue alertada sobre un incendio en una casa en Greenville Turnpike en el condado de Orange.

Después de controlar y apagar el fuego, los oficiales bomberiles descubrieron a un hombre muerto dentro de la casa. La policía lo identificó posteriormente como Robert Ryan, de 70 años.

Los investigadores de este caso determinaron que el fuego había sido provocado de forma intencional y empezaron a tratar la muerte del hombre mayor como un homicidio. Los agentes empezaron pronto la búsqueda de su hijo.

De acuerdo con la policía estatal, Ryan no vivía con su padre y no tenía ningún otro vínculo conocido con la zona de Greenville en ese momento.

Los detectives creen que Ryan se fugó en el Toyota Prius gris de 2016 de su padre. Mientras se ampliaba la búsqueda, la policía lo describió como “armado y peligroso” e hizo un llamado a cualquier persona del público que lo viera a que se comunicara con el 911 en vez de acercarse a él.

La policía revisó detalladamente las grabaciones de las cámaras de seguridad de casas y negocios, tratando de rastrear los movimientos del sospechoso luego del asesinato. Se instó a los residentes de Greenville y comunidades cercanas que consultaran las grabaciones hechas desde las 6:00 de la tarde del jueves hasta la madrugada.

Los oficiales indicaron que Ryan se había alojado en refugios por todo el estado de Nueva York y que frecuentaba la zona de Plattsburgh, a casi 200 millas al norte de Greenville. Los investigadores revisaron los lugares donde se había hospedado previamente y colaboraron con las empresas ferroviarias, ya que se sabía que Ryan viajaba en tren.

Las pesquisas acabaron involucrando al FBI, al NYPD, a la Oficina del Sheriff del Condado de Orange y a los departamentos de policía de Middletown y Port Jervis, junto con varias unidades de investigación de la Policía Estatal y otras agencias estatales y del condado.

La policía no ha informado sobre un posible móvil del asesinato, cómo murió Robert Ryan ni qué cargos enfrenta el sospechoso.

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