Hallan más víctimas entre los escombros del edificio que se incendió y explotó en El Bronx  

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó que encontraron dos cadáveres más entre los escombros del incendio fatal en un apartamento en El Bronx, lo que eleva el número de muertos a tres.

El segundo cuerpo fue descubierto el viernes en la tarde entre los escombros del siniestro de grandes proporciones que arrasó un edificio de apartamentos en el barrio Norwood a inicios de esta semana. Los oficiales bomberiles confirmaron que una tercera persona muerta fue hallada el sábado en la tarde.

De acuerdo con el FDNY, las operaciones de recuperación se retrasaron luego de que el incendio dejara el edificio en cuestión inestable y los bomberos laboran para apuntalarlo, informó Gothamist.

Just before 12:30 p.m. Wednesday, the FDNY responded to reports of an explosion at 374 East 209th Street in the Bronx. Units arrived within three minutes and encountered heavy fire, with flames blowing out of multiple windows of the five-story building. Members entered the? pic.twitter.com/75YVWz0uBn — FDNY (@FDNY) August 5, 2026

Ninguno de los cadáveres ha sido identificado. Anteriormente, el FDNY había anunciado la muerte de un hombre de 40 años a causa del incendio, que se originó con una fuerte explosión. Una docena de personas resultaron heridas y muchas más se quedaron sin un hogar al que regresar.

La causa de la explosión que generó el incendio sigue bajo investigación. Decenas de personas fueron desplazadas por las llamas.

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