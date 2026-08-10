Demócratas de NY y NJ van por el control estricto de centros de detención migratoria si logran la mayoría

La muerte de un padre de El Salvador recluido en un centro de detención para migrantes en Newark, Nueva Jersey, reavivó los llamados para que el centro sea clausurado y se rescindan los contratos federales de una compañía privada de gestión carcelaria multimillonaria que se enfrenta a acusaciones de negligencia médica en centros de detención de todo Estados Unidos.

La empresa GEO Group tiene un contrato de 15 años y $1,000 millones de dólares para operar Delaney Hall, donde Edwin Jovanny López Cornejo permaneció detenido antes de ser declarado muerto en un hospital de la localidad el 1 de agosto. El hombre, a quien el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) identificó como de 41 años, fue al menos la segunda persona en morir bajo custodia en la prisión privada.

El representante Rob Menéndez señaló que le informaron de otra muerte, la de un detenido que había sido puesto en libertad y trasladado a un hospital después de sufrir una convulsión dentro de Delaney Hall en julio.

Jennifer Davenport, fiscal general de Nueva Jersey, emitió el viernes citaciones para investigar si GEO Group violó los derechos civiles de los detenidos en el centro de reclusión para inmigrantes.

Los detenidos, sus defensores y los funcionarios electos locales denunciaron en múltiples ocasiones lo que describen como graves deficiencias en la atención médica en el centro. Una investigación del medio Gothamist identificó más de 70 demandas presentadas por los detenidos de Delaney Hall que aseguran haber sufrido negligencia médica entre mayo del año pasado y junio del presente año.

El patrón de quejas sobre problemas de atención médica se extiende a las decenas de otras instalaciones que GEO Group opera en todo el país. La compañía tiene obligaciones contractuales por valor de $1,100 millones de dólares con el gobierno federal solo para el año fiscal 2026, que termina en septiembre, dicen los datos de los contratos federales.

De acuerdo con los datos federales, CoreCivic, otra empresa penitenciaria con fines de lucro, tiene contratos por un total de más de $530 millones de dólares este 2026, informó Gothamist.

Los demócratas del Congreso aseguran que, si su partido obtiene el control de la Cámara de Representantes o del Senado en las elecciones de noviembre, tienen la intención de investigar y exigir responsabilidades al gobierno del presidente republicano Donald Trump y a contratistas como GEO Group.

“Las condiciones inhumanas e inaceptables en Delaney Hall y otros centros de GEO Group son indignantes”, declaró el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata por Brooklyn, en un comunicado escrito.

“El pueblo estadounidense merece transparencia, rendición de cuentas e investigaciones independientes sobre el papel que Donald Trump ha desempeñado al permitir condiciones de detención mortales y la violenta maquinaria de deportación masiva de su administración”.

Por su parte, Frank Pallone, representante demócrata por Nueva Jersey, pidió a la actual administración republicana que “rescinda el contrato multimillonario de GEO Group y cierre Delaney Hall”.

Christopher Ferreira, vocero de GEO Group, aseveró que la empresa “rechaza categóricamente estas acusaciones” de atención médica inadecuada en sus centros de detención. Pero tampoco respondió a las preguntas sobre las solicitudes de las autoridades electas para que rescindan sus contratos ni sobre la versión de Menendez respecto a la tercera muerte de un detenido en Delaney Hall.

En un comunicado sin firmar, un representante del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que todos los reclusos reciben atención médica integral, que incluye servicios dentales, de salud mental y atención de emergencia las 24 horas. El ICE había declarado que López Cornejo recibió el tratamiento médico correcto y la medicación prescrita en medio de su detención.

Sin embargo, los legisladores han puesto en duda dichas afirmaciones.

La semana pasada, Pallone, la representante Analilia Mejía, la representante LaMonica McIver y otros seis congresistas demócratas de Nueva Jersey enviaron una carta a los directores del DHS y del ICE exigiendo todos los registros, inspecciones y planes de acción correctiva “relacionados con la atención médica en Delaney Hall desde que GEO Group asumió las operaciones”.

“La cuestión ya no es si el ICE sabe lo que ocurre dentro de Delaney Hall, sino por qué el ICE sigue permitiendo que el Grupo GEO ponga vidas en riesgo“, explicaron los representantes.

Mejía aseguró que está redactando una nueva legislación para reforzar los estándares de atención y tratamientos básicos en los centros sanitarios.

“Debemos asegurarnos de que el ICE garantice que, dentro de estas instalaciones, se proporcionen servicios de salud mental, prevención del suicidio y personal médico y psiquiátrico adecuado”, manifestó Mejía. “Desafortunadamente, gran parte de lo que vemos son recomendaciones, no obligaciones”.

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