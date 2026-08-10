“Les Misérables: The Arena Concert Spectacular” se despide del Radio City Music Hall

Este domingo 9 de agosto, el Radio City Music Hall recibió por última vez “Les Misérables: The Arena Concert Spectacular”, el espectáculo que se diseñó para celebrar el 40 aniversario de uno de los musicales más aclamados de la historia: “Los Miserables”.

El espectáculo se estrenó en Nueva York el pasado 23 de julio y tuvo una temporada de pocos días, pero efectiva. Además de juntar al público en el Radio City Music Hall, el show también recibió muy buenas críticas por parte de expertos de la ciudad.

Gillian Russo escribió para “New York Theatre Guide”: “Un glorioso ‘Les Misérables: The Arena Concert Spectacular’ hace honor a su nombre… La producción demuestra que no hace falta un escenario tradicional de Broadway para transmitir una fuerza vocal aplastante”.

“Les Misérables: The Arena Concert Spectacular” fue un homenaje creado por el productor Cameron Mackintosh, quien adaptó el musical a un formato de concierto/estadio. Una de las principales diferencias con el musical oficial es que este show sustituye la escenografía teatral con movimiento de plataformas y decorados por una presentación a escala masiva pensada para estadios y grandes recintos.

Reúne a más de 110 integrantes en escena entre actores, coro y equipo, acompañados por una orquesta en vivo de más de 65 músicos.

Esta versión conmemorativa se estrenó por primera vez en el SSE Arena de Belfast, de Reino Unido, el 19 de septiembre del año pasado. Desde el inicio, se pensó como un show para girar por varios países.

Hasta la fecha, “Les Misérables: The Arena Concert Spectacular” ya se ha presentado en Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte e Irlanda, y en Luxemburgo, Suiza, Italia, Dinamarca, Noruega, Suecia y Países Bajos. Más recientemente en Nueva York.

Su función en el Radio City Music Hall el 9 de agosto no es el fin de la gira, pues aún tienen programadas funciones en Japón, Taiwán, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Australia.

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