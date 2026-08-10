Powerball alcanza los $905 millones: un boleto ganador de $1 millón fue vendido en Nueva York

El premio mayor de Powerball sigue creciendo y ya superó la barrera de los $900 millones de dólares. Para el sorteo de este lunes, el jackpot está estimado en $905 millones, una cifra que vuelve a colocar a la popular lotería entre los grandes atractivos para millones de jugadores en Estados Unidos.

El incremento se produjo después de que nadie acertara los 6 números del sorteo del sábado. Las bolas blancas fueron 63, 9, 54, 5 y 35, mientras que el Powerball rojo fue el 7.

Aunque el premio mayor quedó nuevamente vacante, hubo varios afortunados. 4 boletos acertaron los 5 números blancos y obtuvieron premios de $1 millón cada uno. Uno de esos boletos fue vendido en Nueva York, por lo que un jugador del estado comenzó el domingo con una considerable fortuna en sus manos.

Un premio de $905 millones

El jackpot estimado para el sorteo del lunes es de $905 millones si el ganador decide recibir el dinero mediante la opción de anualidad. Para quien prefiera cobrar todo de una vez, el valor en efectivo estimado asciende a $391.1 millones, antes de impuestos.

La diferencia entre ambas alternativas es considerable. La anualidad distribuye el premio a lo largo del tiempo, mientras que el pago en efectivo entrega de inmediato una cantidad menor, pero permite al ganador disponer de los fondos desde el comienzo.

Con el jackpot creciendo nuevamente, la atención se centra ahora en el próximo sorteo, que se realizará este lunes a las 10:59 p.m. (ET).

¿Cuándo cayó el último jackpot?

El premio mayor de Powerball no se ha entregado desde el 2 de mayo de 2026, cuando 2 boletos, vendidos en Florida y Texas, acertaron la combinación ganadora y se repartieron un jackpot de $20 millones.

Desde entonces, una sucesión de sorteos sin ganador del premio principal ha permitido que el monto aumente progresivamente hasta alcanzar los $905 millones.

La cifra convierte al actual jackpot en el mayor premio de Powerball desde diciembre de 2025, cuando un boleto vendido en Arkansas ganó $1,817 millones en la víspera de Navidad. Aquel premio continúa siendo el segundo jackpot más grande jamás ganado en la historia de Powerball.

Las probabilidades siguen siendo mínimas

El enorme premio también pone nuevamente sobre la mesa la dificultad de ganar. Las probabilidades de acertar el jackpot de Powerball son de apenas 1 entre 292.2 millones.

Cada boleto cuesta $2. Para participar, los jugadores deben seleccionar cinco números blancos del 1 al 69 y un número Powerball del 1 al 26.

Powerball se juega actualmente en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes y, ahora, en Reino Unido.

Los sorteos se realizan 3 veces por semana: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. (ET). Eso significa que, si el jackpot vuelve a quedar vacante este lunes, el premio podría continuar aumentando de cara al siguiente sorteo.

El atractivo del juego también podría crecer con la ampliación de su base de participantes. Autoridades de lotería han señalado que una mayor cantidad de jugadores puede contribuir a que los jackpots crezcan con mayor rapidez, especialmente cuando los grandes premios generan una oleada de nuevos compradores.

Por ahora, la pregunta que está en el aire es: ¿habrá finalmente un ganador de los $905 millones o Powerball volverá a quedar sin dueño?

La respuesta llegará este lunes por la noche, cuando las 6 bolas determinen si alguien logra convertir un boleto de $2 en uno de los premios más espectaculares disponibles actualmente en EE.UU.

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