Juez paró temporalmente el impuesto pied-à-terre del alcalde Mamdani en Nueva York

Wayne Ozzi, juez de Staten Island, bloqueó ayer temporalmente la polémica implementación del impuesto a las segundas residencias (pied-à-terre) en NYC impulsado por el alcalde Zohran Mamdani, y apoyado por la gobernadora Kathy Hochul.

Poco después del fallo, la alcaldía presentó una solicitud de autorización para apelar, medida que suspende la orden en los tribunales de primera instancia. “La ciudad continuará con la implementación del impuesto pied-à-terre“, afirmó Matt Rauschenbach, portavoz del alcalde, citado por CBS News.

“No estamos de acuerdo con el fallo de hoy, pero confiamos tanto en el recargo pied-à-terre como en la capacidad de la ciudad para implementarlo de manera justa y eficaz”, afirmó Rauschenbach en un comunicado.

Esta medida del juez paraliza temporalmente la ejecución de una de las promesas electorales clave de Mamdani en 2025: gravar a los ricos, mientras Hochul busca la reelección en noviembre. La orden judicial suspendió la aplicación del recargo a las segundas residencias de alto valor en la ciudad mientras avanza una demanda presentada por un grupo de propietarios.

La demanda alega que la ciudad gestionó mal la implementación al incluir a muchas personas que residen permanentemente en sus viviendas en una lista de 900,000 propietarios sujetos al impuesto, además de enviar cartas a otras 17,000 personas. El juez Ozzi señaló durante la audiencia que las notificaciones fiscales enviadas a los propietarios causaban un perjuicio irreparable, ya que no explicaban por qué los destinatarios habían sido seleccionados para el recargo ni advertían que aquellos que no solicitaran una exención quedarían sujetos al impuesto.

En virtud de la orden de restricción temporal, el juez exigió a la alcaldía retirar el registro fiscal público y se le prohibió emitir notificaciones adicionales mientras la orden estuviera vigente. La próxima audiencia está programada para el 31 de agosto, señaló CNN.

El fallo se produjo horas después de que Mamdani, en una conferencia de prensa el lunes por la mañana, prometiera defender “enérgicamente” la postura de la ciudad ante los tribunales tras conocer la demanda de los propietarios.

Staten Island fue el único condado donde Mamdani no ganó en las elecciones de 2025 y la semana pasada en una visita a un acto de NYPD allí fue abucheado.

El impuesto pied-à-terre establece un recargo sobre las residencias que no son vivienda habitual en la ciudad de Nueva York, valoradas en al menos $5 millones de dólares, así como sobre condominios y cooperativas de vivienda valorados en $1 millón o más. El impuesto fue aprobado en mayo por la gobernadora como parte del presupuesto estatal para entrar en vigencia el 1 de julio. Establece tasas que oscilan entre 0.8 % y 6.5%, según el tipo y el valor de la propiedad. En teoría sólo estaría vigente hasta el 30 de junio de 2031, fecha de expiración prevista.

Los residentes de los cinco distritos que consideran que sus viviendas están siendo objeto de un trato injusto debido al nuevo impuesto del alcalde disponían originalmente hasta este 21 de agosto para apelar. Pero luego fue extendido hasta el 18 de septiembre el plazo para demostrar que residen en esas viviendas a tiempo completo, informaron Mamdani y el comisionado del Departamento de Finanzas, Richard Lee, publicó Gothamist.

Mamdani compartió el 15 de abril (Tax Day) un polémico video suyo en el que festejaba el nuevo impuesto al 2do hogar “de los ricos” (pied-à-terre), frente al edificio 220 Central Park South, donde en 2019 Kenneth Griffin, director ejecutivo de Citadel, adquirió un penthouse por una suma aproximada de $238 millones de dólares, batiendo así el récord de la vivienda vendida al precio más alto en la historia de Estados Unidos.

En respuesta, Griffin afirmó que su empresa había comenzado a redirigir sus inversiones de Nueva York a Miami. El impuesto también ha sido rechazado por el mandatario Donald Trump y el sector inmobiliario.