¿Triglicéridos altos? Los 7 alimentos naturales que un endocrinólogo recomienda

¿Tienes los triglicéridos altos? Lo primero que debes saber es que nuestra primera reserva de energía son los triglicéridos, y cuando comienzas a consumir muchas calorías o muchos alimentos, el cuerpo empieza a acumularlos y nuestro hígado se sobrecarga.

El médico endocrinólogo João Sório, especialista en diabetes y estilo de vida saludable, comparte consejos naturales que funcionan para reducir los triglicéridos. Son sencillos hábitos que aumentan las posibilidades de éxito en el tratamiento.

“No te estoy diciendo que dejes de tomar ningún medicamento que te haya recetado tu médico, no se trata de eso; pero con esta información, tus posibilidades de éxito serán muy altas siempre y cuando sigas estos pasos o consejos que te voy a dar”, advierte.

¿Qué son los triglicéridos?

Incorporar grasas saludables y proteínas de calidad es clave para proteger tu corazón y mantener los triglicéridos bajo control. Crédito: Shutterstock

Los triglicéridos, al igual que el colesterol, son tipos de grasa. El colesterol y los triglicéridos son un poco diferentes porque usamos los triglicéridos como reservas de energía. Cuando estás en ayunas, te levantas y empiezas tu día, tu cuerpo los utiliza como primera fuente de energía. Cuando vas al gimnasio a hacer pesas, por ejemplo, tu cuerpo también puede usar triglicéridos, explica.

¿Por qué es importante controlarlos?

Los triglicéridos altos son un factor de riesgo para enfermedades cardíacas como el infarto y también para el accidente cerebrovascular (ACV), comúnmente conocido como derrame cerebral.

Aumentan el riesgo de estas enfermedades, algo que solíamos atribuir solo al colesterol malo (LDL). Ahora sabemos que los triglicéridos también son un factor de riesgo.

Pero hay algo más que debemos considerar: cuando están muy elevados, especialmente por encima de 1000 mg, aumentan la probabilidad de sufrir una inflamación en el páncreas llamada pancreatitis aguda.

7 alimentos que debes añadir

Las frutas enteras de bajo índice glucémico aportan fibra y antioxidantes sin generar picos de glucosa en la sangre, Crédito: Shutterstock

Consumir huevos con confianza

El experto sostiene que comer uno o dos huevos al día es muy saludable. “No es necesario desechar la yema, ya que contiene grasas buenas, vitaminas para los ojos y la memoria, y una proteína de excelente calidad que te ayudará a mantenerte saciado”.

Optar por proteínas magras

Incorpora en tu alimentación fuentes como la pechuga de pollo (siempre quitándole la piel, que es donde se concentra la grasa saturada) y los pescados. Son los sustitutos ideales para las carnes procesadas.

Añadir grasas saludables

El consumo regular en la dieta de nueces, castañas, avellanas y macadamias (¡a mí me encanta la macadamia!) aporta grasas saludables que favorecen la salud cardiovascular. Otras fuentes son el aguacate y el aceite de oliva (con moderación). Además, incorpora pescados ricos en omega-3 como el salmón, el atún, las sardinas y el arenque.

Añadir frutas con bajo índice glucémico

Entre las mejores frutas que contribuyen a bajar los triglicéridos están la guayaba, la fresa, la naranja (pero comida entera con su pulpa, no en jugo), el melocotón, la ciruela, el aguacate, la cereza y el limón. Estas frutas aportarán antioxidantes, vitaminas y minerales sin alterar bruscamente la glucosa.

Consumir verduras en abundancia

El endocrino enumera vegetales clave como el brócoli, la coliflor, la berenjena, el rábano y el pepino como fuente de fibra soluble e insoluble que ayuda a mejorar el tránsito intestinal y a controlar las grasas en la sangre. Sin embargo, se debe tomar precaución con vegetales ricos en almidón como la batata (camote) o el ñame.

Añadir fibras y semillas integrales

Las semillas de chía y la linaza aportan saciedad y ayudan a reducir el índice glucémico de las comidas. “Si vas a comerte una fruta, ponle un poco de chía por encima; es un consejo facilísimo para usar en el yogur o en tus platos diarios”.

Evitar las dietas locas

La alimentación es clave para mantener los triglicéridos a raya; sin embargo, el equilibrio y la moderación son fundamentales para lograrlo, por lo que se deben evitar las dietas restrictivas de internet.

Aunque puedes perder peso rápido al principio, a largo plazo estas dietas son insostenibles y provocarán un efecto rebote. Lo ideal es hacer el proceso de forma gradual y buscar la guía de un nutricionista para tener un menú adecuado para ti.

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