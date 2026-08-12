Anne Hathaway se mete en la oscuridad de “Verity” y se despide por este 2026

Amazon MGM Studios presentó el tráiler final de “Verity”, la adaptación cinematográfica del thriller psicológico de Colleen Hoover que pone a Anne Hathaway y a Dakota Johnson frente a una historia donde un manuscrito puede esconder mucho más que palabras.

La película llegará a los cines el 2 de octubre y también cuenta con Josh Hartnett en el elenco. Hathaway interpreta a Verity Crawford, una escritora reconocida que queda imposibilitada para caminar y hablar después de sufrir un grave accidente. Su esposo, Jeremy Crawford, necesita encontrar a alguien que pueda continuar la exitosa saga de su mujer y contrata a Lowen Ashleigh, una autora con problemas económicos interpretada por Johnson. Pero aceptar el trabajo lleva a Lowen hasta un lugar del que será difícil salir.

Un manuscrito que guarda demasiado

Al instalarse en la aislada mansión de los Crawford, Lowen encuentra un manuscrito sin terminar que podría contener detalles perturbadores sobre la vida de Verity. Mientras intenta descubrir por qué la escritora no puede concluir por sí misma la serie que la convirtió en una figura reconocida, también comienza a acercarse sentimentalmente a Jeremy.

El adelanto juega precisamente con esa tensión. Verity aparece primero como una escritora sofisticada y exitosa, pero su imagen comienza a transformarse a medida que Lowen se acerca a los secretos familiares.

Uno de los descubrimientos más inquietantes llega a través de una memoria USB que contiene un archivo titulado “Autobiografía”. En la grabación, Verity advierte a Lowen con unas palabras algo perturbadoras: “Esta es mi confesión, mi autobiografía”, dice el personaje. “Las palabras de un escritor deben ser honestas, crudas y un poco aterradoras”.

La grabación termina con otra advertencia que deja claro que Lowen está entrando en terreno peligroso: “Solo te espera oscuridad”.

La broma de Anne Hathaway sobre su 2026

Anne Hathaway también quiso acompañar el lanzamiento del tráiler con un mensaje que llamó especialmente la atención de sus seguidores. Al compartir el adelanto en sus redes sociales, la actriz escribió: “Aquí está el tráiler final de Verity (¡y el mío para 2026!). Disfruten de la oscuridad”.

El comentario puede verse como una divertida referencia a la cantidad de momentos importantes que ha protagonizado este año, pero especialmente el del anuncio de su embarazo recientemente.

“Verity” está dirigida por Michael Showalter y cuenta con un guion de Nick Antosca. Según informó Deadline, ambos forman parte del equipo de producción junto a Hathaway, Colleen Hoover y otros colaboradores.

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