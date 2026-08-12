David Ellison lanza una nueva amenaza para lograr fusionar Paramount y Warner Bros.

El drama por la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery parece no cesar y este martes se ha informado sobre una nueva amenaza lanzada por David Ellison, CEO de Paramount desde hace un año y protagonista de estas negociaciones.

Según ha informado “Variety”, Ellison amenazó con trasladar la sede principal de Paramount, incluyendo oficinas y estudios, fuera de California. Lo que espera es que la salida de una gran empresa de entretenimiento de la ciudad haga que se reconsidere llegar a un acuerdo antes de que se inicie oficialmente el juicio antimonopolio.

Supuestamente, el joven de 43 años habría dado un ultimátum diciendo que hará el traslado de la empresa fuera de California si no se llega a un acuerdo antes del 30 de septiembre. Hay que recordar que la semana pasada el juicio fue programado para marzo del 2027, pero esperar tanto tiempo para concretar la fusión haría que Paramount pierda mucho dinero.

El juicio que tiene que enfrentar es por la demanda presentada por 12 fiscales generales estatales y por el Sindicato de Guionistas, quienes alegan que esta fusión incumple la ley antimonopolio del país. La apuesta de Ellison con esta reciente amenaza es que Rob Bonta, fiscal general de California y precursor de la demanda presentada, decida sentarse a negociar y no esperar al juicio.

Por ahora, Bonta lo que ha hecho es responder a la amenaza a través de su cuenta de X (antiguo Twitter). El fiscal escribió: “En un lapso de semanas, Paramount acordó detener la fusión hasta una decisión judicial o hasta junio de 2027, solicitó un juicio en noviembre y ahora regresa con otro intento de chantajear al Estado para que permita un acuerdo ilegal. Paramount ha perdido el rumbo mientras sigue perdiendo en los tribunales”.

In a span of weeks, Paramount agreed to halt the merger until a court decision or until June 2027, asked for a November trial, and is now back with another attempt to blackmail the state into letting an illegal deal through.



Paramount has lost the plot as it continues to lose? — Rob Bonta (@AGRobBonta) August 11, 2026

Ellison no ha hablado sobre cuál sería la ciudad de Estados Unidos a la que trasladaría al conglomerado, aunque sí aseguró que era una decisión ya aprobada por su consejo de administración.

Paramount Skydance no solo es influyente en la industria del cine por Paramount Pictures, sino también por sus marcas de televisión como la cadena estadounidense CBS, que incluye sus divisiones de CBS News, CBS Sports y CBS Studios. Este catálogo de televisión de pago reúne algunas de las marcas más influyentes de la cultura popular, como Nickelodeon (junto a Nick Jr.), MTV, Comedy Central, BET, VH1 y la red premium Showtime.

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