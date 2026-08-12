El elenco de “Full House” se reúne con Dave Coulier tras superar el cáncer

La nostalgia tuvo una cita en Orlando y Dave Coulier estuvo en el centro de un momento bastante especial. El elenco de “Full House” volvió a encontrarse en The Nostalgia Con, donde John Stamos, Lori Loughlin, Jodie Sweetin, Andrea Barber y Coulier protagonizaron un divertido reto de baile que también sirvió para mostrar la cercanía que mantienen décadas después de la serie.

Stamos, de 62 años, fue quien compartió el video en sus redes sociales. Los actores movieron la cabeza al ritmo de “Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)”, de C+C Music Factory, hasta que llegó el momento de seguir la letra y ponerse a bailar.

“Nos destornillamos el cuello por esto”, escribió el actor en la descripción de la publicación.

Pero, independientemente del divertido instante, la reunión tuvo un significado especial para Coulier, de 66 años, quien ha atravesado varios procesos médicos relacionados con el cáncer en los últimos años.

Dave Coulier y una recuperación que ha compartido con sus seguidores

Coulier, recordado por interpretar a Joey Gladstone en “Full House”, contó a PEOPLE en noviembre de 2024 que había sido diagnosticado con un linfoma no Hodgkin en etapa 3. Cinco meses después anunció que ya no tenía cáncer.

Sin embargo, en diciembre de 2025 reveló que le habían diagnosticado cáncer de lengua y, en febrero de 2026, comunicó que estaba en remisión.

Luego, en mayo, el actor volvió a hablar públicamente sobre su estado de salud mediante un video publicado en Instagram. Explicó que había esperado antes de regresar a las redes porque algunas personas habían notado cambios en su apariencia y en su voz: “La última vez que lo hice, algunos de ustedes dijeron que me veía diferente y que mi voz sonaba diferente, y así es”, dijo.

“Lo que están viendo son los efectos secundarios de la radioterapia intensiva a la que me sometí para tratar un carcinoma en la garganta”, explicó. “No he podido comer alimentos sólidos desde hace meses. Por eso he bajado 45 libras; eso es lo que están viendo”, añadió. También señaló que el tratamiento había afectado su voz.

El apoyo de sus compañeros de “Full House”

La relación entre los integrantes del elenco no se quedó en los escenarios de la ficción. Durante el proceso de Coulier, Stamos mostró públicamente su respaldo al actor. El intérprete del tío Jesse llegó a utilizar una peluca calva como señal de solidaridad después de que Coulier se afeitara la cabeza para comenzar su tratamiento en 2024.

“Full House” fue protagonizada por el fallecido Bob Saget como Danny Tanner, padre de DJ, Stephanie y Michelle, personajes interpretados por Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin y Mary-Kate y Ashley Olsen. Stamos era Jesse, mientras que Coulier daba vida a Joey.

Loughlin interpretó a Rebecca Donaldson, quien terminó convirtiéndose en la esposa de Jesse, y Barber fue Kimmy Gibbler, la vecina y amiga de DJ. Blake y Dylan Tuomy-Wilhoit dieron vida a Nicky y Alex, hijos de Jesse y Rebecca, mientras que Scott Weinger interpretó a Steve Hale, el novio de DJ.

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