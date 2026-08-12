FSIS retira casi 30,000 libras de carne argentina en EE.UU. por falta de inspección federal

Una empresa de Miami retiró casi 30,000 libras de carne importada de Argentina por no contar con la inspección federal. Los productos, distribuidos en Texas y Miami, tienen fecha de caducidad entre el 15 y el 20 de septiembre.

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) informó que la empresa Corte Argentino, ubicada en Aventura, Florida, retira del mercado 29,628 libras de carne cruda importadas de Argentina, tras una inspección de rutina en la que se detectó la irregularidad .

El alimento no contó con el beneficio de la reinspección de importación en los Estados Unidos, una medida imprescindible para garantizar la inocuidad alimentaria, los controles sanitarios, la cadena de frío y la salubridad en el manejo del producto.

Lo que debes saber sobre el retiro de carne argentina

La carne retirada lleva el número de establecimiento argentino EST. N° OF. 2025 y la marca de expedición 26644-AA. Crédito: FSIS | Cortesía

Los cinco productos de carne de res cruda identificados sin la debida inspección se produjeron entre el 15 y el 20 de mayo de 2026. Sus fechas de consumo preferente o congelación se ubican entre el 15 y el 20 de septiembre de 2026.

A continuación, las especificaciones de cada producto según el reporte oficial de retiro :

Carne de res deshuesada – Cuadril Sin Tapa (Frigorífico Gorina SAIC), en cajas de cartón de varios pesos.

(Frigorífico Gorina SAIC), en cajas de cartón de varios pesos. Carne de res deshuesada – Peceto (Frigorífico Gorina SAIC), en cajas de cartón de distintos pesos.

(Frigorífico Gorina SAIC), en cajas de cartón de distintos pesos. Carne de res deshuesada – Nalga AD S/Tapa / Topside Cap Off (Frigorífico Gorina SAIC), en cajas de cartón de distintos pesos.

(Frigorífico Gorina SAIC), en cajas de cartón de distintos pesos. Carne de res deshuesada – Carnaza Cuadrada / Plana (Frigorífico Gorina SAIC), en cajas de cartón de varios pesos.

(Frigorífico Gorina SAIC), en cajas de cartón de varios pesos. Carne de res deshuesada – Bola de lomo (Frigorífico Gorina SAIC), en cajas de cartón de distintos pesos.

Se insta a los consumidores a verificar si las etiquetas llevan el número de establecimiento argentino “EST. N° OF. 2025” y la marca de expedición “26644-AA” .

Aunque no se han reportado personas enfermas por el consumo de esta carne, la recomendación de las autoridades sanitarias es acudir al médico ante cualquier inquietud o síntoma. La instrucción básica para los consumidores es revisar refrigeradores y congeladores para descartar el producto o devolverlo al lugar de compra.

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