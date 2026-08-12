ICE prepara la compra de guantes que pueden dar descargas eléctricas

El Gobierno de Estados Unidos prepara un contrato de hasta $20 millones de dólares para equipar a agentes de inmigración con guantes capaces de emitir descargas eléctricas, una iniciativa que ha provocado críticas de organizaciones defensoras de los migrantes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que pretende adquirir los guantes CTG-5 y que la compra podría completarse a finales de marzo de 2027. El equipo estaría destinado a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los guantes incorporan electrodos conductores en la palma. Al entrar en contacto directo con la piel y ser activados, generan pulsos eléctricos diseñados para provocar dolor. El dispositivo no funciona cuando existe ropa entre los electrodos y la piel.

El DHS presenta los CTG-5 como una herramienta de “desescalada”, mientras que organizaciones civiles cuestionan que una tecnología de este tipo sea incorporada al arsenal utilizado durante las operaciones migratorias.

Organizaciones civiles cuestionan el uso de la fuerza

La Organización de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) acusó a la Administración Trump de ampliar las posibilidades de uso de la fuerza contra trabajadores migrantes.

Jorge Torres, director de la organización, afirmó que el Gobierno tendría con estos equipos la “capacidad de torturar a la gente discretamente”.

“Hay que acabar con la violencia. El ICE debe salir de nuestras calles, de nuestras comunidades y de nuestro país. Hay que abolir el ICE”, sostuvo Torres.

El DHS defendió la adquisición al señalar que ICE revisa constantemente las necesidades de sus agentes para garantizar que dispongan de herramientas y equipos que les permitan realizar arrestos y deportaciones de forma segura.

La propuesta llega después de meses de cuestionamientos a las operaciones migratorias impulsadas por Trump, que han sido señaladas por organizaciones civiles por el uso agresivo de la fuerza.

Creciente controversia sobre ICE

La actuación de ICE también ha quedado bajo escrutinio después de varios episodios en los que migrantes murieron durante intervenciones de agentes.

Entre los casos recientes figuran las muertes del mexicano Lorenzo Salgado Araujo y del colombiano Johan Durán, ambos fallecidos tras controles de tráfico en Texas y Maine, respectivamente.

La controversia se suma a las protestas que comenzaron a principios de 2026 después de las muertes de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios en Minneapolis.

Renee Nicole Good, de 37 años, murió el 7 de enero tras recibir disparos de un agente federal. Alex Pretti, un enfermero de 37 años, falleció el 24 de enero durante un enfrentamiento con agentes de inmigración.

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