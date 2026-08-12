Nicholas Hoult se unirá al elenco de la serie de “Harry Potter” para su segunda temporada

Esta semana, se ha informado que el actor británico Nicholas Hoult se une al elenco de la adaptación televisiva de “Harry Potter”, producida por HBO. Según han explicado medios especializados en el tema, Houtl interpretará a Gilderoy Lockhart.

Este es uno de los primeros anuncios que se hace sobre la segunda temporada de la serie, la cual fue confirmada antes de que se estrenara su primera temporada. Hay que recordar que el estreno de la primera temporada está programado para el 25 de diciembre de este año.

Este nuevo proyecto es una nueva adaptación de los libros de J. K. Rowling tras la adaptación cinematográfica que se hizo con un total de ocho películas estrenadas entre 2001 y 2011; cada película se basó en uno de los libros de la autora británica.

Ahora, en la adaptación televisiva, se dedicará una temporada completa a cada libro, siendo la primera “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”. La segunda temporada adaptará la historia de “Harry Potter and the Chamber of Secrets”, en la que el nuevo personaje de Nicholas Hoult toma protagonismo.

Para la película de “Harry Potter and the Chamber of Secrets”, que se estrenó en el 2002, Gilderoy Lockhart fue interpretado por Kenneth Branagh.

Kenneth Branagh interpretó a Gilderoy Lockhart en la adaptación cinematográfica de “Harry Potter”. Crédito: Abraham Caro Marin | AP

Se ha dicho que el rodaje de la segunda temporada de “Harry Potter” comenzará en otoño de este año. En el proyecto seguirán estando Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

Otros proyectos de Nicholas Hoult en grandes franquicias

La serie televisiva de “Harry Potter” se convertirá en una nueva franquicia para el actor Nicholas Hoult, pues durante toda su carrera ha participado en otros grandes proyectos.

Hoult interpretó al Dr. Hank McCoy/Bestia en algunas de las películas de “X-Men”, y actualmente interpreta a Lex Luthor en las películas de DC Studios de James Gunn. Fue Lex Luthor en “Superman” (2025) y también será parte de “Man of Tomorrow”, que se estrenará en el 2027.

Además del cine, Hoult también ha sido parte de varios proyectos televisivos, como por ejemplo la serie de Hulu “The Great”, por la cual obtuvo una nominación a los Emmy y a los Golden Globe.

Sigue leyendo:

• “Harry Potter” celebrará sus 25 años con varios eventos mundiales

• HBO revela material previo de la serie de “Harry Potter”

• John Lithgow, actor de la serie “Harry Potter”, dice que las opiniones de J.K. Rowling fueron “tergiversadas”