¿Quién es David Ellison?, uno de los nombres más polémicos de la industria del cine

David Ellison ha estado en el centro de los debates de Hollywood desde que comenzó el 2026. Este hombre estadounidense de 43 años, hijo del multimillonario Larry Ellison, se convirtió en el presidente y director ejecutivo de Paramount Skydance desde agosto de 2025.

Toda la polémica comenzó cuando Paramount se metió en la batalla contra Netflix para lograr comprar Warner Bros. Discovery. Después de semanas de ofertas que iban y venían, el gigante del streaming decidió salirse de la competición y Paramount ganó con un acuerdo valorado en $111 millones de dólares.

Sin embargo, esta fusión ha generado rechazo por parte de varios miembros de la industria y el descontento llegó a un grupo de 12 fiscales generales estatales que pusieron una demanda porque este trato incumple la ley antimonopolio del país.

La demanda ha hecho que se programe un juicio para el 2027, lo que ha incomodado y afectado el negocio millonario que Ellison pensaba en cerrar durante estos meses.

Un conglomerado de medios no es su primer regalo millonario

David Ellison nació en Santa Clara, California, en 1983. Es hijo de Barbara Boothe y Larry Ellison, cofundador de Oracle Corporation y conocido por tener una de las mayores fortunas del mundo. Es por eso que desde niño ha vivido entre lujos.

En los perfiles más recientes que se han hecho de Ellison, se destaca que al cumplir 13 años su padre le regaló un avión propio. Tras años de clases de vuelo, el ahora CEO de Paramount comenzó a pilotear una aeronave acrobática alemana de alto rendimiento, teniendo apenas 16 años.

En una entrevista con “Smithsonian Air & Space”, Ellison dijo: “Empecé a hacer acrobacias aéreas a los 14 años. Volé en muchas exhibiciones, en una competencia de nivel Unlimited y volé en los Nacionales”.

La pasión por volar también estuvo relacionada con el cine -industria a la que ahora pertenece- porque ha contado que se fascinó por las acrobacias aéreas al ver “Top Gun” (1986).

David Ellison fue un apasionado de los vuelos acrobáticos y “Top Gun” fue una referencia para él. Crédito: Alberto Pezzali | AP

El paso al cine

Volar quedó como un pasatiempo para Ellison, pues decidió estudiar cine en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California (USC). No terminó la carrera y se dedicó por completo a la producción audiovisual.

Mientras hacía sus primeros proyectos, el joven fundó Skydance Productions en el 2010, con la que se fue consolidando rápidamente en la industria de Hollywood. La compañía coprodujo algunas de las franquicias más taquilleras de la última década: “Top Gun: Maverick”, algunas entregas de “Misión Imposible” y más.

Skydance Productions no fue suficiente para Ellison, y en el 2024 hizo una oferta para adquirir Paramount. Tras meses de negociaciones, la fusión entre Skydance y Paramount Global se cerró oficialmente en agosto de 2025. Desde ese momento, el conglomerado pasó a llamarse Paramount Skydance Corporation.

Ahora, Ellison también quiere adquirir Warner Bros. Discovery, convirtiéndose así en uno de los más poderosos de la industria del cine.

¿Por qué el padre de David Ellison es multimillonario?

David Ellison es el hijo mayor de Larry Ellison, uno de los hombres con más dinero del mundo por haber sido cofundador de Oracle Corporation en los años 70, gigante de software y bases de datos.

Se ha explicado que la riqueza del padre de David Ellison viene de su participación accionaria del 41% de la compañía, de dividendos, ventas ocasionales de acciones y algunas inversiones fuera de la empresa.

Para explicar su fortuna, se tiene que destacar que en septiembre de 2025 se convirtió en la segunda persona en la historia (después de Elon Musk) en superar los $400,000 millones de dólares de patrimonio.

Se asegura que parte de este patrimonio es el que está respaldando la transacción de $111 millones de dólares que David Ellison quiere cerrar para fusionarse con Warner Bros. Discovery.

El patrimonio de Larry Ellison es el que respalda este trato millonario de David Ellison. Crédito: Eric Charbonneau | AP

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