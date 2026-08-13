Tom Felton se mantendrá en Broadway hasta el 2027

Esta semana, se ha confirmado que Tom Felton extendió su contrato con la obra teatral “Harry Potter and the Cursed Child”, una obra teatral que se ha presentado en Londres, Inglaterra, escrita por Jack Thorne a partir de una historia original de Thorne, J.K. Rowling y John Tiffany.

Hay que recordar que esta obra teatral, que forma parte del universo de Harry Potter, se estrenó por primera vez en el 2016, en Londres, y dos años después tuvo su debut en Broadway. “Harry Potter and the Cursed Child” ha estado en cartelera desde el 2018 en Broadway; solo se interrumpió su temporada por el covid-19.

Uno de los hitos más resaltantes de “Harry Potter and the Cursed Child” en Broadway fue la llegada de Tom Felton al elenco, quien también fue parte de la adaptación cinematográfica que se hizo de las novelas de J.K. Rowling. En las películas, Felton interpretó a Draco Malfoy, y en la obra de teatro da vida al mismo personaje.

Originalmente, Felton sería parte del elenco desde su estreno a finales del 2025 hasta este 1 de noviembre del 2026, pero ahora ha extendido su participación hasta el 3 de enero del 2027. Hay que recordar que

Según ha informado “Broadway News”, el actor británico de 38 años no estará interpretando a Malfoy en las funciones del 17 al 23 de agosto, en las del 14 al 20 de septiembre, las del 12 al 18 de octubre ni en la del 2 de noviembre.

La obra de teatro, que puede disfrutarse en el Lyric Theatre, tiene una duración de casi tres horas y es apta para mayores de 8 años.

“Harry Potter and the Cursed Child” continúa con la historia contada en la saga literaria de J.K. Rowling, la misma que fue adaptada al cine y que actualmente está siendo llevada a serie de televisión. La historia que se cuenta en la obra de teatro se sitúa 19 años después de lo que sucede en “Harry Potter and the Deathly Hallows”.

Los personajes originales deben enfrentarse a la vida adulta, por lo que se muestra a un Harry Potter sobrecargado de trabajo en el Ministerio de Magia, al mismo tiempo que tiene que cumplir con su familia: esposa y tres hijos.

Todo el conflicto comienza cuando el hijo menor de Harry, llamado Albus, entra a Hogwarts. Allí se convierte en el mejor amigo de Scorpius Malfoy, el hijo de Draco Malfoy.

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