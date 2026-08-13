“La Casa de los Famosos México 4”: Siete habitantes son nominados en la tercera semana

Continúa la diversión en “La Casa de los Famosos México 4” y este miércoles, comenzó un nuevo capítulo de incertidumbre, debido a que se dieron a conocer los siete nominados en esta tercera semana de competencia, con una dinámica diferente que hizo que fuera más interesante la decisión final.

Cada uno de los competidores debía agarrar una bola negra de una caja sorpresa y hubo dos afortunadas que tomaron bolas de colores para realizar un par de acciones a su favor. La primera fue Arantza Ruiz, quien tomó una bola color amarilla con la que podía anular las votaciones de otro habitante, optando por dejar sin sumar los votos de Aldo Rendón.

Por su parte, Yanet García agarró una verde, con la que podía asignarle tres puntos a dos habitantes, y decidió que eran para Moisés Peñaloza y Cynthia Klitbo.

El competidor más mencionado durante el proceso de nominación fue Moisés Pañaloza, una semana después de ser el líder, dejando a un lado la estrategia y tratando de ayudarlo a regresar a su hogar, tras la evidente tristeza que reflejó en los últimos días.

Así queda la lista de nominados

Moisés Peñaloza

Memo Schutz

Arantza Ruiz,

Flor Vigna

Luis Chaparro

Masad Altamimi

Yanet García.

Uno de estos habitantes será salvado en el próximo robo de salvación y otro será eliminado en la próxima gala de eliminación. Esa persona acompañaría a Ximena Herrera, quien quedó como la única eliminada con el regreso de Mariana Ochoa por decisión del público.

Ya está abierta la votación para que puedas tratar de salvar a tu habitante favorito entre los nominados a través de la plataforma de lacasadelosfamososmexico.tv/vota.

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