Lamine Yamal enciende Colombia en el concierto de Ryan Castro

Colombia ha sido el destino vacacional de varios futbolistas en este 2026 y, durante los últimos días, se han dado el lujo de tener a un campeón del mundo, como lo es Lamine Yamal. El delantero del Barcelona asistió como parte de los invitados VIP de Ryan Castro en su concierto en la Comuna 13.

Como buen fanático del reguetón, cada vez que tiene la oportunidad, el extremo español asiste a eventos musicales de este género. Incluso, fue parte de la famosa “casita” de Bad Bunny durante una de las presentaciones del “Conejo Malo” en el país europeo, correspondiente a su tour Debí Tirar Más Fotos.

Lamine Yamal disfruta en el concierto de Ryan Castro

Los presentes se sorprendieron cuando observaron al futbolista entre las personas que rodeaban al reguetonero Ryan Castro e inmediatamente le regalaron un fuerte aplauso. Por si fuera poco, el extremo de 19 años asistió portando la camiseta de la selección de fútbol de Colombia, ganando confianza mucho más rápido.

Yamal, se disfrutó mucho el concierto y demostró ser fanático de las canciones de Castro, tras corearlas y bailarlas con mucho entusiasmo. De hecho, uno de los momentos más curiosos de la noche fue cuando el propio futbolista español fue quien inició la entonación del coro del tema creado por Ryan para la selección cafetera, “El Ritmo que nos Une“.

Lamine, sin confusión, dijo la primera parte del coro: “Mami, prendan la radio, enciendan la tele, no me molesten que hoy juega la sele. Cojan la curva, cojan la L”, antes de cederle el micrófono nuevamente a Ryan Castro para que interpretara el resto de la canción y recibir nuevamente una bulla por parte del público.

Sin duda alguna, la estrella de la selección española es un fiel seguidor de la música urbana y disfruta como pocos este tipo de eventos.

Lamine Yamal disfruta sus vacaciones antes de unirse al Barcelona

Después de ser campeón del mundo, Yamal descansó unos días y, posteriormente, se fue a Colombia para conocer su cultura y a su gente.

Hace un par de días, ya había sido visto visitando lugares en Cartagena y ahora, fue parte del show de Castro, aprovechando los pocos días que le quedan para unirse a su club e iniciar una larga temporada 2026-2027 en el balompié europeo.

Sigue leyendo: