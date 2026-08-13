Demócratas en el Congreso piden a la GAO investigar “exhaustivamente” crisis de agua en Puerto Rico

NUEVA YORK – Demócratas en el Congreso le pidieron a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO) que realice una investigación “exhaustiva” sobre la crisis de agua en Puerto Rico que mantiene a más de medio millón de abonados bajo un plan de racionamiento o interrupciones programadas en el servicio.

En una carta dirigida a Orice Williams Brown, contralora general interina de la GAO, los políticos encabezados por Jared Huffman (California), miembro de mayor rango del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, solicitaron a la oficina indagar sobre el estado de los sistemas e infraestructura de agua, y las medidas que están tomando las agencias federales para atender el problema en vista de que la situación podría extenderse hasta finales de año.

“Debido al deterioro de las tuberías y la infraestructura, se pierde regularmente cerca de la mitad del agua tratada del territorio a causa de fugas. A mediados de julio, el gobierno de Puerto Rico anunció medidas de racionamiento para preservar las reservas de agua. El archipiélago enfrenta sequía y altas temperaturas derivadas del actual fenómeno climático de El Niño. Según el monitor de sequía de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la sequía actual se prolongará durante el otoño”, inicia la misiva con fecha del 11 de agosto.

Los firmantes, entre los que se encuentra el comisionado residente Pablo José Hernández, resaltaron que, aunque la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) es la entidad pública responsable de proveer servicios de agua potable y alcantarillado a la mayor parte de la isla, esa oficina está supervisada por el Departamento de Salud a nivel local y por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA), que es el organismo que administra las leyes federales de Agua Potable Segura (“Safe Drinking Water Act”) y de Agua Limpia (“Clean Water Act”).

En esa dirección, plantearon que, desde el 2017, tras el huracán María, agencias federales como la mencionada, han provisto miles de millones de dólares en financiamiento para reparar plantas de tratamiento, tanques, tuberías y otros equipos.

“Agencias federales como la Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la EPA, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y el Departamento de Agricultura (USDA) han aportado casi $9,000 millones para financiar gran parte de las reparaciones de la infraestructura de la AAA. Otros huracanes ocurridos en 2022 y 2023, así como los terremotos de 2020, causaron daños adicionales a las instalaciones y contribuyeron a retrasar las reparaciones”, expusieron los congresistas.

Lo anterior, sumado a un plan estratégico completado en el 2025 para la reparación y sustitución de infraestructura deteriorada o defectuosa, un Plan de Inversión de Capital y el establecimiento de una nueva estructura tarifaria señalan parte de la ruta para solucionar el problema a largo plazo, argumentaron. “Sin embargo, estos proyectos son proyectos de capital a largo plazo y no ayudan a resolver la crisis hídrica inmediata que enfrenta Puerto Rico”, matizaron.

A través del escrito, se le pidió a la GAO un análisis en el que responda a varias interrogantes como cuáles son las causas de la escasez y el racionamiento; y los motivos para que el sistema de distribución se encuentre en un estado avanzado de deterioro a pesar de los fondos federales, la solvencia crediticia y el efecto de la sequía.

El grupo pidió respuestas sobre la gestión por parte de las agencias federales para ayudar a abordar la escasez de suministro a corto y a largo plazo y lo que han hecho para atender el mismo problema en otras partes de los EE. UU.

Los legisladores también requirieron información sobre el estado y la resiliencia de infraestructura, como embalses, plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, sistemas de transmisión y redes de distribución.

Los demócratas reclamaron datos sobre los principales problemas que afectan el sistema de aguas residuales, incluidos los relacionados con líneas de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento y sistemas de descarga.

En otro inciso, los suscribientes preguntaron sobre el estatus de los proyectos de infraestructura financiados con fondos federales con cifras sobre el monto total de fondos federales comprometidos, desembolsados y ejecutados; el número y valor de los proyectos finalizados, en curso y planificados; cronogramas de ejecución de los proyectos y las fechas previstas de finalización; y especificaciones de hasta qué punto se espera que estos proyectos reduzcan las pérdidas de agua o mejoren la fiabilidad y resiliencia del sistema.

Aparte de Huffman y Hernández Rivera, la carta, en la que además pidieron una sesión informativa, fue firmada por el representante Bennie G. Thompson (Mississippi), quien es miembro de mayor rango del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara; y Martin Heinrich (Nuevo México), miembro de mayor rango del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado.

Julio fue el mes más seco registrado en San Juan en más de 120 años (1899) con apenas media pulgada de lluvia, destacó el comunicado de los demócratas. Para el 4 de agosto, los organismos federales de monitoreo situaban a más de dos tercios de la isla bajo condiciones de sequía. El gobierno de Puerto Rico declaró estado de emergencia debido a la situación.

En el nuevo reporte del Monitor de Sequía de Estados Unidos publicado este jueves, el 17% de Puerto Rico se encuentra bajo condiciones de sequía extrema. Lo anterior refleja un aumento con respecto a la semana pasada cuando la cifra era de 9.49%.

El informe también arrojó que el 53.93% del archipiélago afronta sequía severa versus el 35.63% de la semana pasada.

En cuanto a sequía moderada, el por ciento más reciente apuntó a 72.18, mientras que el 78.27% está clasificado como anormalmente seco y el 21.73 % no enfrenta sequía.

A pesar de las lluvias registradas durante los pasados días como resultado del paso de una onda tropical que elevaron un poco los niveles de algunos embalses, la precipitación no ha sido suficiente para atajar el problema que afecta principalmente a municipios del sur central y occidental de la isla.

Sigue leyendo: