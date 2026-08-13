Ginecólogo del Ejército acusado de grabar a sus pacientes en clínica de Texas se declara no culpable

El ginecólogo militar Blaine McGraw se declaró no culpable el miércoles ante un tribunal de Fort Hood, Texas, al enfrentar múltiples cargos por registrar en video sin consentimiento a cientos de mujeres durante consultas médicas y evaluaciones ginecológicas en instalaciones del Ejército.

Durante la audiencia formal presidida por el juez militar coronel Jorge Rivera en el Centro Judicial Lawrence Williams, la fiscalía presentó una lista de cargos ampliada. El acusado suma ahora nueve cargos y 273 especificaciones que afectan a 93 presuntas víctimas directas, declaró la cadena KCEN.

McGraw fue imputado delitos cometidos entre 2021 y 2026, y entre las acusaciones formales figuran 12 delitos de agresión sexual, 79 de intento de agresión sexual, 66 por grabación visual indecente y 91 cargos por agresión con lesiones, además de imputaciones por conducta impropia de un oficial, desobediencia deliberada a un superior y falsedad en declaraciones.

La Oficina del Fiscal Especial del Ejército estimó previamente que la conducta del profesional afectó tanto a personal militar en servicio activo como a sus cónyuges.

Cronología de la investigación

Las pesquisas del Servicio de Investigación Criminal del Ejército iniciaron en octubre tras la denuncia formal de una usuaria en el Centro Médico del Ejército Carl R. Darnall en Fort Hood. En diciembre se concretó la imputación inicial del especialista, quien también prestó servicios en el Centro Médico del Ejército Tripler en Hawái entre junio de 2019 y junio de 2023, sitio donde también se notificó a las usuarias para presentar eventuales reclamos.

Las autoridades de la base militar notificaron la suspensión inmediata del médico tras la primera acusación. Según declaraciones del comandante del Centro Médico Darnall a NBC News en el mes de noviembre, la institución contactó a más de 1,400 pacientes para informarles sobre el curso de las investigaciones.

Acciones civiles y señalamientos de expacientes

El medio anteriormente citado reportó la existencia de una demanda civil presentada bajo el seudónimo Jane Doe por la esposa de un militar en activo, la cual señala que el acusado grabó “casi la totalidad de su última cita, incluyendo los exámenes de mama y pélvico, sin su conocimiento ni consentimiento”.

La querella sostiene que altos mandos militares permitieron la continuidad de McGraw tras reportes previos de conducta inapropiada, afirmación que ha sido negada de forma oficial por el Ejército.

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