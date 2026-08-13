Josef Martínez regresa a la MLS: Columbus Crew oficializa el fichaje del venezolano

El Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS) confirmó este jueves la incorporación del delantero internacional venezolano Josef Martínez, proveniente del Club Tijuana de la liga mexicana.

El atacante de 33 años firmó un contrato que lo vincula con la franquicia de Ohio hasta la conclusión de la temporada 2026, reservándose la opción de extender su contrato hasta el término de la campaña sprint del año siguiente, según detalló la institución mediante un comunicado oficial.

Con este movimiento, Martínez concreta su regreso al balompié estadounidense, certamen donde compitió de forma ininterrumpida entre 2017 y 2025 defendiendo las camisetas de Atlanta United, Inter Miami, CF Montréal y San Jose Earthquakes. En noviembre pasado, el ariete había emprendido rumbo al balompié azteca para disputar el torneo Clausura con la escuadra de Tijuana.

El goleador sudamericano ostenta un destacado palmarés en el circuito norteamericano, habiendo conquistado el título de la MLS Cup en 2018 con el Atlanta United, temporada en la que además fue galardonado como el Jugador Más Valioso (MVP) de la competición.

Martínez se posiciona actualmente como el sexto máximo artillero en la historia de la fase regular de la MLS, con una marca de 130 anotaciones registradas a lo largo de 214 partidos oficiales.

En el plano deportivo, la escuadra de Ohio se ubica en el undécimo peldaño de la Conferencia Este, manteniéndose a tres puntos de la novena casilla que otorga el cupo para disputar la ronda de play-in.

En contraparte, el desempeño del equipo ha resultado más favorable en la Leagues Cup, certamen en el cual el Columbus Crew logró inscribir su nombre entre los cuatro representantes de la MLS clasificados a la fase de cuartos de final.

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