Nueva acusación afirma que Nick Reiner acechó a sus padres Rob y Michele Reiner antes de asesinarlos

Nick Reiner fue acusado formalmente por el homicidio de sus padres, el director de cine Rob Reiner y la fotógrafa Michele Reiner, en diciembre de 2025.

Reiner fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado con alegaciones adicionales de circunstancias especiales por acecho y uso de un arma mortal.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, informó que en las circunstancias agravantes se encuentra que Reiner habría asesinado a sus padres mediante una emboscada.

“Esta fue una profunda traición por parte de alguien a quien amaban y en quien confiaban las mismas personas a las que se les acusa de haber asesinado. La acusación formal, que se hizo pública hoy, también incluye una alegación de circunstancia agravante: que el acusado cometió los asesinatos mediante emboscada. Esperamos que, al ser acusado formalmente por un gran jurado, estemos un paso más cerca del juicio y de lograr justicia”, declaró el fiscal Hochman.

Después de que se hizo pública la acusación formal, Nick Reiner se declaró inocente de dos cargos de asesinato con las agravantes de asesinatos múltiples y asesinato mediante emboscada.

Nick Reiner ha enfrentado problemas de adicciones y salud mental durante muchos años. El hombre de 34 años tiene diagnóstico de esquizofrenia y drogadicción.

El 15 de diciembre de 2025 los cuerpos de Rob y Michele Reiner fueron encontrados en su casa en Los Ángeles. El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que las víctimas fueron encontradas con “aparentes heridas de arma blanca” y luego el médico forense del condado de Los Ángeles reveló que la pareja murió a causa de “múltiples heridas punzantes”.

La audiencia preliminar de Nick Reiner está programada para el 15 de septiembre en un tribunal de Los Ángeles. Jake Reiner, uno de los hijos de Rob y Michele, publicó un ensayo sobre cómo sobrelleva el duelo por la muerte de sus padres.

“Nada te prepara para lo que se siente al perder a ambos padres al mismo tiempo. Es demasiado devastador para comprenderlo. Todavía me despierto cada mañana y tengo que convencerme de que no, no es un sueño. Esta es mi peor pesadilla”, escribió en abril en Substack. “No puedo ni empezar a ponerme en el lugar de mis padres, pero algo que siempre me viene a la mente es el miedo que debieron sentir. Eran las últimas personas del mundo que merecían lo que les pasó. Merecían ser amados, merecían ser respetados y, sobre todo, merecían ser apreciados por todo lo que nos dieron a los tres y al mundo”, dijo.

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