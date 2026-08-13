Para qué sirve rociar vinagre en las almohadas y cómo aplicar el truco

El vinagre blanco ayuda a actuar sobre residuos de proteínas, sales y grasa asociados con la transpiración. Por tal motivo, rociarlo sobre las almohadas podría eliminar las manchas amarillentas que aparecen por la acumulación de grasa de la piel, sudor, saliva, restos de productos, entre otros.

Este truco es sencillo, práctico y recomendado por especialistas de limpieza. Con cada noche de uso, estos residuos pueden penetrar en las fibras y hacer que sean cada vez más visibles.

Los especialistas también recuerdan que las almohadas deben ser renovadas aproximadamente cada dos años. Además, si se vuelven deformes o menos firmes antes de ese tiempo deben cambiarse.

Sin embargo, antes de tirarlas por estar amarillas, lo puedes solucionar con la ayuda del vinagre. O al menos intentarlo.

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¿Cómo actúa el vinagre blanco para eliminar manchas?

Gracias a su acidez natural, el vinagre blanco es capaz de actuar contra bacterias y gérmenes, es decir, podría desinfectarlas. Asimismo, elimina las manchas al descomponer los restos de grasa corporal y sudoración. También es capaz de neutralizar olores eliminando el aroma a humedad.

Lo mejor de este truco es que puedes obtener todos estos beneficios sin recurrir a productos químicos agresivos y costosos, sino más bien un ingrediente que seguramente tienes en la cocina.

Cabe destacar que el vinagre no se utiliza solo: para este truco se debe combinar con bicarbonato o con limón, dependiendo de los resultados que desees.

¿Cómo rociar el vinagre correctamente?

Una opción consiste en utilizarlo como parte de un tratamiento previo al lavado. Para ello, se puede preparar una pasta con bicarbonato y agua, colocarla sobre la zona afectada y dejarla actuar durante unos 30 minutos.

Después, se frota suavemente con un paño humedecido con vinagre antes de lavar la almohada.

Otra alternativa es preparar una mezcla de vinagre y limón en partes iguales y colocarla en un recipiente con atomizador. Después, se aplica directamente sobre las manchas y se deja actuar durante aproximadamente una hora.

El tratamiento debe complementarse con el lavado adecuado de la almohada según las indicaciones del fabricante. Si después de limpiarla persiste la mancha o aparece olor a humedad, puede ser señal de que ha llegado el momento de reemplazarla.

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