Mezclar el champú con aspirina: el truco viral que los médicos rechazan

Tan simple como triturar aspirinas e introducirlas en la botella del champú para que se mezclen: este es el truco que se ha popularizado recientemente en redes sociales. La promesa es que podría fortalecer el cabello, estimular el crecimiento e incluso combatir la caspa.

Sin embargo, especialistas en salud capilar rechazan este remedio casero y aseguran que, no solo carece de evidencia científica su efectividad, sino que podría generar irritación.

Si bien la aspirina posee compuestos relacionados con el ácido salicílico, un beta hidroxiácido que posee propiedades exfoliantes y antiinflamatorias, su comportamiento sobre el cuero cabelludo no es el mismo al que tiene cuando se consume como medicamento.

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¿Qué pasa cuando mezclas la aspirina con el champú?

La aspirina posee una absorción baja a través de la piel, asegura el doctor Juan Carlos Vázquez, especialista en Nutrición y Dietética de Capilárea, una clínica del cabello en Madrid, España. Puedes aplicarla en el cuero cabelludo, sin embargo sus principios activos no llegarán hasta los folículos pilosos, donde crece el pelo.

En este sentido, los beneficios que promete el truco viral de mezclar la aspirina con el champú para reactivar la circulación sanguínea, fortalecer la raíz o acelerar el crecimiento capilar, no tienen respaldo profesional.

Además, el experto explica que los beneficios del ácido salicílico en dermatología no aplican para la estimulación del crecimiento del cabello ni para mejorar la salud del folículo.

La realidad indica que la mezcla de aspirina y champú podría aportar un ligero efecto limpiador en el cabello, pero ese posible beneficio no convierte este remedio casero en un tratamiento capilar efectivo.

Por lo tanto, no sustituye los productos dermatológicos formulados específicamente para estos problemas.

¿Por qué este remedio casero no es recomendable?

Por más que sean remedios virales y prometen grandes resultados, los expertos advierten que no se deben seguir estos métodos caseros sin respaldo científico.

El uso de medicamentos para fines distintos de los indicados aumenta el riesgo de irritación o reacciones adversas en la piel. La advertencia de los dermatólogos es que se debe consultar a un especialista antes de probar tratamientos caseros y optar por terapias cuya eficacia y seguridad hayan sido demostradas.

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