Pitbull ya está listo para estrenar su nuevo disco “Pitcoin”

Pitbull no parece dispuesto a bajar el ritmo en este momento de su carrera. Mientras recorre escenarios con su “I’m Back Tour”, el cantante estadounidense de ascendencia cubana confirmó que tiene otro proyecto musical entre manos y ya puso fecha para presentarlo. Su nuevo álbum de estudio, “Pitcoin”, llegará el 9 de octubre, en lo que será su decimocuarta producción discográfica.

El anuncio llega en medio de una gira que lo ha llevado por Estados Unidos, Canadá y Europa, donde también consiguió uno de los momentos más curiosos de su carrera reciente.

En su presentación en Hyde Park, Londres, 22,141 personas se pusieron gorros para simular la característica cabeza rapada del artista y establecieron un récord Guinness.

El misterio detrás de “Pitcoin”

Por ahora, Pitbull ha preferido mantener bajo reserva los detalles de su próximo trabajo. No se conocen todavía las canciones que formarán parte del álbum ni las posibles colaboraciones, aunque el anuncio ya dejó clara la estética que acompañará esta nueva producción.

El proyecto representa, además, su regreso con un álbum de estudio después de “Trackhouse”, publicado en octubre de 2023. Aquella producción contó con participaciones de artistas como T-Pain, Lil Jon, Elvis Crespo, Vikina, Omar Courtz, Nile Rodgers, Gipsy Kings y Zac Brown.

“Pitcoin” llegará mientras el artista continúa explotando una agenda internacional que todavía tiene varias paradas importantes.

Pitbull también estará en Miami

El estreno del álbum ocurrirá apenas unos días antes de la “Billboard Latin Music Week 2026”, que se celebrará del 19 al 22 de octubre en el Faena Forum de Miami Beach. La organización confirmó a Pitbull entre las figuras que participarán en esta edición, junto a nombres como Greeicy, Jay Wheeler, Kany García, Lola Índigo, Ryan Castro, Rawayana y Trueno.

Para el artista, la cita tendrá además un significado especial porque Miami es su ciudad de residencia y uno de los lugares fundamentales en su trayectoria.

Con “Pitcoin” todavía rodeado de incógnitas, Pitbull se prepara para cerrar un año especialmente activo.

Sigue leyendo:

Pitbull logra un récord Guinness con miles de fans con calvas postizas

Pitbull quiere transformar su casa de infancia

“Unidos por los nuestros”: el concierto por Venezuela, ahora también por Colombia