¿Por qué se repite una canción en mi mente, una y otra vez? Se llama “gusano musical”

¿Alguna vez has escuchado una canción y varias horas después algún extracto sigue sonando en tu cabeza? Este fenómeno se conoce como earworm o “gusano musical”.

Asimismo, en términos científicos recibe el nombre de imaginería musical involuntaria (INMI) y es más común de lo que parece.

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¿Qué es un “gusano musical”?

Los earworms aparecen cuando una persona comienza a reproducir mentalmente, de manera involuntaria, una canción o melodía que ha escuchado previamente. Por lo general, se trata de fragmentos relativamente cortos, de unos 15 a 30 segundos, que se repiten una y otra vez.

Según un estudio de la Oklahoma State University, citado por la revista GQ, la frecuencia con la que ocurre este curioso fenómeno podría variar: algunas personas lo experimentan semanalmente y otras incluso todos los días.

Los investigadores señalan que no siempre hay una razón evidente para que determinada canción aparezca en la mente. Quizás la escuchaste recientemente o tu cerebro puede recordarla con tan solo una melodía, palabra o situación.

¿Por qué una canción se queda “atrapada” en la cabeza?

La Queensland University of Technology, de Australia, compartió un informe en el que se relaciona a los “gusanos musicales” con la activación de la corteza auditiva, una región cerebral vinculada con el procesamiento de los sonidos.

Esto se debe a que un estímulo auditivo puede activar recuerdos relacionados con una melodía y hacer que esta vuelva a aparecer mentalmente. Por eso, escuchar una canción recientemente aumenta las posibilidades de que vuelva a nuestra cabeza.

Asimismo, una palabra también podría funcionar como detonante: si alguien menciona a Shakira, al rato podrías estar tarareando el famoso tema “Ojos Así”, sin siquiera darte cuenta.

Los gusanos musicales o earworms también son más frecuentes cuando la mente está desocupada. Por ejemplo, cocinar, caminar, ducharse o lavar los platos son actividades que dejan espacio para que los pensamientos divaguen y una melodía aparezca de forma espontánea.

¿Cómo sacar una canción de la cabeza?

Aunque normalmente no representa un problema, un “gusano musical” prolongado puede resultar molesto.

Para intentar romper el ciclo se pueden probar algunas estrategias: escuchar nuevamente la canción, cambiar de actividad, concentrarse en una tarea que requiera atención o escuchar otra melodía.

Otra opción curiosa pero efectiva es masticar chicle, ya que el movimiento podría ayudar a interrumpir el patrón mental repetitivo.

En la mayoría de los casos, por tanto, tener una canción dando vueltas en la cabeza es una experiencia cotidiana y pasajera. El cerebro no está fallando: está reproduciendo, sin que se lo pidamos, una melodía que quedó almacenada en nuestra memoria.

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